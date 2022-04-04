Zorbay Küçük kızağa çekiliyor

Trabzonspor-Beşiktaş maçında Hüseyin Türkmen'in Uğurcan Çakır'a verdiği geri pas sonrası endirekt serbest vuruşu yanlış yerden kullandıran Zorbay Küçük'ün kızağa çekileceği ve sezonun geri kalan kısmında görev almayacağı belirtildi.

Fanatik'in haberine göre, Trabzonspor-Beşiktaş maçındaki kararlarıyla tartışma yaratan FIFA kokartlı Zorbay Küçük sezonu kapattı. Trabzon’da oynanan mücadelenin ikinci yarısında Hüseyin Türkmen’in Uğurcan Çakır’a verdiği geri pas sonrası düdük çalmasına rağmen atışı yanlış yerden kullandıran Zorbak Küçük, MHK’nin de tepkisini çekti.

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun, Küçük'ün maç yönetimi sonrası yakın çevresiyle gece geç saatlerde yaptığı görüşmelerde rahatsızlığını dile getirdiği öne sürüldü.

MHK’nın bugün ve yarın kulüplerden gelecek olası itirazı bekleyeceği, itiraz dilekçesi gelmese dahi Zorbay Küçük’ü sezonun geri kalan kısmında görevlendirmeyeceği ifade ediliyor.

Daha önce de tartışılmıştı

Bu sezon MHK’nın gözde isimlerinden olan Küçük, daha önce de futbolcularla saha içinde yaşadığı diyaloglar nedeniyle eleştirilerin odak noktasına oturmuş ancak MHK tarafından düzenli olarak görevlendirilmeye devam etmişti.

Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında Başakşehir ile 1-1 berabere kalırken mücadelenin son düdüğünün ardından hakem Zorbay Küçük ile sarı-kırmızılı futbolcular arasında tansiyon yükselmişti. Galatasaraylı yıldızlar, hakem kararlarına tepki gösterirken Arda Turan ile Zorbay Küçük arasında tartışma çıkmıştı.

Zorbay Küçük, Kerem Aktürkoğlu'na "Yalancı" derken Arda Turan bu sözlere tepki gösterince ikili arasında da ipler gerilmişti. Zorbay Küçük, tecrübeli futbolcuya "Ne yapacaksın? Bana da mı ayakkabı fırlatacaksın" ifadelerini kullanınca Galatasaray cephesinin tepkileri de artmıştı.

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