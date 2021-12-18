Necati Ateş'ten Zorbay Küçük'e tepki: Galatasaray futbolcusuna "lan" diyemezsin; arkasında nasıl bir güç varsa bu kadar rahat konuşuyor

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Necati Ateş, Başakşehir maçının hakemi Zorbay Küçük'ün oyuncularına "Lan" dediğini ve ayrıca Kerem Aktürkoğlu için "Yalancı" dediğini söyledi! Ateş, maç sonu hakem Küçük'e tepkiliydi!

Galatasaray cephesinden hakem Zorbay Küçük’e büyük tepki geldi! Başakşehir ile 1-1 biten mücadelenin ardından ilk önce Berkan Kutlu, ardından da yardımcı antrenör Necati Ateş, maçın hakemine sözleri nedeniyle eleştiri getirdi.

Ateş, Kerem Aktürkoğlu’na hakem tarafından “Lan” ve “Yalancı” dendiğini belirtip, tepki gösterdi ve şunları kaydetti:

“Skoru artıracak diğer golü bulamadığımız için, beraberliğe üzüldük. Kazanabilecek golleri bulduğumuz zaman, atmamız lazım. Pozisyon yakaladık da. İkinci yarı oyunu sürklase ettik ama atamadık. Üzüntülüyüz. Beraberlik bizi hiç memnun etmez.”

“Zorbay diyeceğim, hakem demeyeceğim”

“Berkan’ın bıraktığı yerden devam edeyim. Oyuncumuz çok konuşamadı. Hem 4. hakemle, hem de Zorbay diyeceğim ona. Hakem demeyeceğim. Geldi Kerem, bana ‘Lan’ kelimesini kullandı dedi, ‘Gidin lan buradan’ demiş. Galatasaray futbolcusu itiraz eder, yanlış bir şey söyler, kart gösterirsin. Sen “lan” diyemezsin. Bu ifadeyi kullanamazsın. Demek ki arkasında nasıl bir güç varsa, bu kadar rahat konuşabiliyor.”

“Senin oyuncu yalancı dedi”

“Bir gün sarı kartı da gösteririz diyor. Oyuncu, bir pozisyondan çıkmıştır, nabzı 220'ye çıkmıştır, bu kelimeleri kullanabilir. Hepimiz yaptık. Oyuncuma neden böyle bir şey söyledin dediğimde… 'Senin oyuncun yalancı' dedi. Sen, Galatasaray oyuncusuna yalancı diyemezsin. Bir sonrakine kırmızı kart göstereceğim diyor. Hak ettiyse göster oyuncuma kırmızıyı. Bir sonrakine kırmızıyı da gösteririm, bilmem ne yaparım… Sürekli tahrik. Her maçtan sonra hakem konuşuyoruz.”