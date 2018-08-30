Zorbalığa maruz kalıp intihar eden 9 yaşındaki eşcinsel çocuğun annesi konuştu

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Kolorado eyaletinin başkenti Denver'de okulda arkadaşları tarafından eşcinsel olduğu gerekçesiyle tehdit edilen ve bu yüzden intihar eden 9 yaşındaki Jamel Myles'in annesi Leia Pierce oğlunun karşı karşıya kaldığı zorbalığa son verilmesi çağrısında bulundu.

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Euronews'in aktardığına göre, Joe Shoemaker İlköğretim Okulu'nda dördüncü sınıf öğrencisi Myles'in annesi Pierce NBC News'e verdiği röportajda, “Zorbalıkları durdurmalı ve insanlara birbirlerini sevmenin iyi olduğunu öğretmeliyiz. Onlara birbirimizden farklı olduğumuzu bu farklılıkların herhangi bir nefret sebebi olmadığını anlatmalıyız" dedi.

Oğlunun eşcinsel olduğunu başkalarına açıklarken çok korktuğunu kaydeden Pierce, "Oğluma onu çok sevdiğimi söyledim. Jamel'in ölümü, umarım okulda zorbalığın ve kabadayılığın etkileri konusunda aileleri bilinçlendirir" diye konuştu.

Leia Pierce oğlu Jamel'i almak için gittiği Joe Shoemaker İlkokulu'nda oğlunun cansız bedeniyle karşılaşmıştı.

Myles'in ölümünden bir gün sonra ailelere konuyla ilgili bir mektup gönderen okul müdürü Christine Fleming ise Myles'in ölümünün kendileri için çok büyük bir kayıp olduğunu ve bu durumun kendilerini çok üzdüğünü belirtti.

Myles'in kendisini öldürmesi dolayısıyla çevredeki bütün okullara bir bildiri gönderen yerel hükümet yetkilileri söz konusu bildiride, insanların cinsiyet ayrımına maruz kalmaksızın onur ve saygıyı hak ettiklerini ve bunu sağlama noktasında da kararlı olduklarını vurguladı.

Anne Pierce, oğlu Myles'in eşcinsel olduğunu bu yaz araçta bulundukları sırada oğlunun söylemesiyle öğrendiğini ve onun kendisine "Eşcinselliğimden gurur duyuyorum. Okul başladığında arkadaşlarıma da söyleyeceğim" dediğini aktardı.