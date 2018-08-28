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Dünya

Okulda zorbalığa maruz kalan 9 yaşındaki eşcinsel çocuk intihar etti

Pazartesi günü okula başlayan Jamel'in cesedi, Perşembe günü evinde bulundu

28 Ağustos 2018 15:57

ABD'nin Denver kentinde okulda dört gün boyunca arkadaşlarının zorbalığına maruz kalan ve tehdit edilen dokuz yaşındaki eşcinsel bir çocuk intihar etti.

Annesi Leia Pierce, bu yaz Jamel Myles'in kendisine eşcinsel olduğunu açıkladığını ve 'Eşcinselliğimden gurur duyorum. Okul başladığında arkadaşlarıma da söyleyeceğim' dediğini aktardı.

Pazartesi günü okula başlayan Jamel'in cesedi, Perşembe günü evinde bulundu.

"Bana 'Kendini öldür' dediler"

Pierce'a göre Jamel ablasına "Okuldaki çocuklar bana kendimi öldürmemi söylediler" dedi.

Oğlunun eşcinsel olduğunu açıklarken çok korktuğunu belirten Pierce, "Ona, onu hala çok sevdiğimi söyledim. Jamel'in ölümü, umarım okulda zorbalığın etkileri konusunda insanları bilinçlendirir" diye konuştu.

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