Zoom toplantılarından kaçmak isteyenlere; ağlayan bebek, havlayan köpek sesleri…

New York’ta yaşayan sanatçı Sam Lavigne, uzun Zoom toplantılarından "kaçabilmek" için uygulama içinde kullanılabilen bir dizi sahte ses efektli eklenti geliştirdi.

Eklentide havlayan köpekler, inşaat sesleri, ağlayan bebekler ve hatta kesik kesik giden sesler ve istenmeyen yankılar gibi efektler arasından seçim yapılabiliyor.

Zoom Escaper’daki efektleri kullanmak için sesi zoomescaper.com web sitesi üzerinden yönlendiren VB-Audio adlı ücretsiz bir ses yazılımını indirdikten sonra Zoom’daki ses girişini mikrofondan VB Audio’ya değiştirmek yeterli.