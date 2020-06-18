Zoom tepkilerin ardından ücretsiz kullanıcılara da uçtan uca şifreleme sunacak

Zoom, ücretli hesaplara sunduğu uçtan uca şifreleme özelliğini, temmuz ayıyla beraber tüm kullanıcıları için sunmaya başlayacağını duyurdu. Şirket, ücretsiz kullanıcılara bu özelliği vermemesinden dolayı uzunca bir süre eleştirilerin hedefinde olmuştu.

Özellikle 2020 ile beraber çok geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşan Zoom, bununla beraber güvenlik açıklarıyla da sıkça eleştirildi. Şirket, bu konuda bazı önlemler almış olsa da özellikle uygulamayı ücretsiz olarak kullanan kullanıcılara verilmeyen uçtan uca şifreleme özelliği tartışma konusu yaratıyordu. Zoom’un dün yaptığı açıklamada ise bundan sonra uygulamayı ücretsiz kullanan kullanıcılar için de uçtan uca şifreleme sistemi bulunacak.

Webtekno'da yer alan habere göre Şirketin CEO’su Eric Yuan, Zoom’u kötü amaçlarla kullananlara karşı FBI ve diğer yerel kanun uygulayıcılarla çalışmak için uçtan uca şifreleme özelliğini ücretsiz aramalarda hariç tuttuklarını açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından pek çok kişi ve kuruluş, şirketin bu politikasını ağır bir şekilde eleştirmişti. Dijital hak savunma grubunda müdür yardımcısı olan Evan Greer, temel güvenliğin sadece varlıklı bireyler ve büyük şirketlere özel olmaması gerektiğini söyleyerek, pek çok insanın tepkisini dile getirdi.

Tepkilerin ardından Zoom’dan geri adım geldi

Bu tepkilerin ardından Zoom’un CEO’su Yuan’dan da bir geri adım geldi. Yuan, sivil özgürlük örgütleri, çocuk güvenliği savunucuları, şifreleme uzmanları, hükümet temsilcileri başta olmak üzere kullanıcılarla yaptığı görüşmelerden sonra bu ayrımcılığı kaldırmaya karar verdi. Zoom, Temmuz ayından itibaren hem ücretli hem de ücretsiz kullanıcılar için uçtan uca şifreleme özelliğini sunacak.

Aralık 2019’da günlük 10 milyon kullanıcıya hizmet veren Zoom, Koronavirüs pandemisiyle birlikte günlük 300 milyon kullanıcıya ulaşmıştı.