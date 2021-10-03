Zoom dismorfisi: Pandeminin yaygınlaştırdığı video konferanslar çok sayıda insanın yüzünde kusurlar bulmasına neden oldu

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Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla birlikte dünya genelinde milyonlarca insan ofisleri bırakıp evden çalışmaya geçince video konferanslar da vazgeçilmez hâline geldi. Toplantıların ve sosyalleşmelerin bilgisayar kamerasından gerçekleştirildiği süreç, uzmanları "Zoom dismorfisi" isimli yeni bir kavramla karşılaştırdı.

The Guardian'da yer alan habere göre, bilgisayar ekranından kendilerini de izleyebildikleri toplantılara katılan insanlar, yüzlerinde giderek daha fazla kusur bulmaya başladı. Zoom toplantılarıyla geçen bir yılın sonunda dermatologlar, yüzlerine işlem yaptırmak için gelen kişi sayısının gözle görülür bir şekilde arttığını söyledi.

ABD'nin Massaschusetts eyaletinden dermatolog Shadi Kourosh, "Zoom dismorfisi" terimini bulan uzman oldu. Kourosh evlere kapanılan uzun bir sürecin sonunda yüze yapılan dolgu, botoks gibi işlem başvurularında ciddi bir artış olduğunu fark etti. Kouroush "O dönem aklımızdaki bütün endişelerin yanı sıra bu kadar çok insanın görünümüyle ilgili endişeleri olması ilgimi çekti" dedi.

Kourosh ve meslektaşları, Uluslararası Kadın Dermatolojisi Dergisi'nde yayımlanan bir araştırmada katılımcıların yüzde 71'inin yeniden yüz yüze etkinliklere dönmek konusunda gergin olduğunu ve 10 kişiden 3'ünün bu etkinlikler gerçekleşmeden önce görünüşlerini değiştirmek istediğini tespit etti.

Psikoloji çalışmaları ayna önünde geçirilen süre uzadıkça güvensizliğin de arttığını gösterirken Kourosh, insanın bilgisayar kamerasından kendisine bakmasının "oyun aynası" etkisi yarattığını söyledi. Yakından çeken ön kameraların insanların görüntüsünü bozabildiğini, gözleri daha küçük burunları daha büyük gösterebildiğini söyleyen Kourosh, insanların normal etkileşim sırasında kendilerini görmeye alışkın da olmadığını ekledi.