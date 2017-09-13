Zonguldak'ta plajda içki içen kadınlar gözaltına alındı

Zonguldak'ta belediyenin işlettiği mavi bayraklı Kapuz Plajı'nda bira içen iki kadın gözaltına alındı. Kaıdnlara, Kabahatler Kanunu'nun 'çevreye rahatsızlık verme' maddesini ihlal ettikleri iddiasıyla para cezası uygulandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Zonguldak Belediyesi'nin işlettiği Kapuz Plajı'nda meydana geldi. 32 yaşındaki doktor S.Ç. ve meslektaşı olan kadın arkadaşı, Kapuz Plajı'na geldi ve yanlarında getirdikleri portatif sandalyelere oturdu. Kitap okuyup güneşlenen 2 kadın, bir süre sonra yanlarında getirdikleri biraları çıkardı. Yanlarına gelen plaj görevlisi, sahilde içki içmenin yasak olduğunu iddia ederek, kadınları uyardı. Plajın kamu malı olduğunu, kimseye rahatsızlık vermeden içki içmenin yasaklanmasının kanuna aykırı olduğunu vurgulayan kadınlar ile görevli arasında tartışma çıktı.

Daha sonra gelen zabıta da kadınlarla tartışınca, bölgeye polis çağrıldı. Polis ekibi iki kadını, haklarında şikayet olduğunu söyleyerek karakola götürdü. S.Ç. ve arkadaşı, Kabahatler Kanunu'nun 'çevreye rahatsızlık verme' maddesni ihlal ettikleri iddiasıyla 109'ar lira idari para cezası uygulanarak serbest bırakıldı.

“Üstüm ıslak şekilde karakolda bekledim”

Daha sonra açıklama yapan S.Ç., mesai sonrası, kitap okumak ve serinlemek için plaja gittiklerini söyleyerek, şöyle konuştu:

"Biramı açtım ve bir yudum aldım. Görevli geldi. Bize içki içmenin yasak olduğunu söyledi. Biz de halk plajında bu yasağın olamayacağını söyledik. Bize 'Erkek olsanız sizi yaka paça dışarı atardım' dedi. Biz de kadın olduğumuz için yapması gereken uygulamadan imtina etmemesini, ne gerekiyorsa yapmasını istedik. Amirini çağırdı. Amiriyle de yaklaşık 15-20 dakika konuştuk. Bu yasağın kanuni olmadığını anlatmaya çalıştık fakat anlamadılar ve polisi aradılar. Ben o sıra denize girdim. İsmin anons edildi ve denizden çıkartıldım. Bizi önce hastaneye sonra karakola götürdüler. Alkol kontrolünde arkadaşımda sıfır çıktı, bende ise 0.50 promil çıktı. Para cezası kestiler. Üstüm ıslak şekilde karakolda bekledim ve gece çıkabildik."

Belediye: Plajda içki içilmesi yasak

Zonguldak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürvekili Nejat Uludüz, olayın belediye ile alakalı olmadığını, plaja alkollü içecek sokmanın yasak olduğunu öne süren tabelanın girişte asılı olduğunu söyledi. Plajda alkol alınabilecek restoranın bulunmasına rağmen iki kadının sahilde içki içmek istediklerini belirten Uludüz, şöyle konuştu:

"Plajda içki içilmesi yasak. Plajda alkol alınabilecek restoran var. Orada içki içildiği takdirde herhangi bir sorun yok. Sahilde, kumsalda içki içildiği için oradaki vatandaşlarımız da şikayette bulunmuşlar. Plaj görevlileri de uyarıp restoranda içki içebileceklerini söylemişler. Bayan arkadaşlar bunu dikkate almamış. Tartışma büyümüş ve emniyete haber verilmiş. Polisi görünce alkol alan bayanlardan birisi denize girmiş. Denizden çıkması için anons etmişler. Olay daha sonra emniyete intikal etmiş. Emniyet de işlem yapmış. Bizim belediye olarak bir ceza uygulamamız söz konusu değil. Biz bundan sonra plajdaki önlemleri arttırabiliriz. Sahilde içki içilmesinin yasak olduğunu belirten yazılar ve levhaları arttırabiliriz." (DHA)