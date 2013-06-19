Zonguldak'ta plaj adeta katlediliyor

Kent merkezindeki trafiği rahatlatmak amacıyla Mithatpaşa ve Bağlık Mahalleleri arasında yapılan tünel inşaatından çıkan hafriyat, önceki günden itibaren kamyonlarla birkaç kilometre ilerideki Uzunkum Plajı'nın yanında deniz kıyısına dökülmeye başlandı. Dün akşam saatlerine kadar dökülen yaklaşık 40 kamyon hafriyat, denizde kirliliğe yol açtı. Masmavi olan deniz, hafriyat ile birlikte çamur rengini aldı.



Kamyonların geçişi sırasında patladığı iddia edilen kanalizasyon borusundaki atık suyun da denize aktığı bölgede yaşanan kirlilik, çevre halkı ile Uzunkum Plajı'nda denize girenlerin tepkisini çekti. Tünel yaparken denizin katledildiğini savunan çevre sakinleri, kamyonların geçişi sırasında kanalizasyon borusunun da patladığını ve atık suyun doğrudan denize aktığını söyledi.



Şikayetler üzerine Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekibi, denizin çamur rengini aldığı bölgede inceleme yaptı. İncelemenin ardından hafriyat dökümü durduruldu.



Tünel inşaatını üstlenen firma çalışanları, Valilik ve Karayolları Bölge Müdürlüğü'nden gerekli izinlerin alındığını, hafriyat döküm alanı olarak deniz kıyısının gösterildiğini ileri sürdü. Vali Erol Ayyıldız ise söz konusu alanın, Karayolları'nın sahil yolu projesi kapsamında dolgu alanında yer aldığını, buna rağmen Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nün hafriyat dökümünü durdurduğunu söyledi. Vali Ayyıldız, gerekli incelemeler yapıldıktan sonra firmaya hafriyat dökümü için başka bir yer gösterileceğini kaydetti.