Zonguldak'ta gözaltına alınan 23 hâkim ve savcıdan 10'u tutuklandı

Zonguldak'ta, darbe girişimiyle ilgili gözaltına alınan 23 hâkim ve savcıdan adliyeye sevk edilen 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan yargı mensuplarından 10'u emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye götürüldü.
Cumhuriyet savcılığınca ifadeleri alınan 10 zanlı, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
Zonguldak'ta, darbe girişimin ardından 23 hakim ve savcı, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınmıştı.