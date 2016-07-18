Gözaltı kararı alınan hâkim ve savcı sayısı 2 bin 854'e ulaştı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında 109 hâkim ve savcı hakkında daha gözaltı kararı verildi.

Darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında, toplam 2 bin 745 hâkim ve savcı hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında, bugün de 109 hâkim ve savcı hakkında daha gözaltı kararı verildi.

Böylece Türkiye genelinde hakkında gözaltı kararı alınan hakim ve savcı sayısı 2 bin 854'e ulaştı.

2 AYM üyesi de gözaltında

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün atadığı Anayasa Mahkemesi üyeleri Alparslan Altan ve Erdal Tercan gözaltına alınmış, 140 Yargıtay ve 48 Danıştay üyesi hakkında da yakalama kararı çıkarılmıştı.