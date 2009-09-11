Zonguldak'ta 3 maden işçisi öldü!

Zonguldak'ta Karadon Müessese Müdürlüğü Kilimli İşletmesi maden ocağında göçük altında kalan 2 işçinin cesedine ulaşıldı. Bölgede başka bir madende dinamit patlaması sonucu 1 kişi öldü



İşçiler Ali Ziya Kısaboyun ile Caner Albuzlu, sabah saat 05.00 sularında meydana gelen göçüğün altında kalmışlardı.



Yaklaşık 18 süren arama kurtarma çalışmaları sonunda, akşam 23.00 sularında Kısaboyun'un, 01.00 sularında da Albuzlu'nun cesedi göçük altından çıkarıldı.



İşe gitmek istiyormuş



TTK Genel Müdürlüğü'nce açılan 3 bin işçi kadrosu için geçen yılın ekim ve kasım aylarında 35 bin 291 adayın katıldığı mülakatta, uzunluğu 4 metreyi aşan maden direğini taşıması, kazma, kürek ve baltayı nasıl kullandığı uygulamalı test edilen Albuzlu, 20 bin 814 kişinin katıldığı kurayı kazanarak işe girmeye hak kazandı. TTK'de 1 Ocak 2009'da iş başı yapan 30 yaşındaki Caner Albuzlu'nun, iş koşullarının ağırlığından yakınarak işe gitmek istemediğini söylediği öğrenildi.



Evli ve 1 çocuk babası Albuzlu'nun akrabası Ratif Karaçelebi, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün Caner ile görüştüğünü belirterek, şöyle dedi: ''Bana, (İş yeri şartları çok zor, hiç gidesim gelmiyor, ayaklarım geri gidiyor) diyordu. Ben de ona işine gitmesini, artık hiçbir yerde ekmek olmadığını söylemiştim. Şimdi böyle bir olayla karşılaştık, çok üzgünüz. Umarım ocaktan sağ çıkarılır. Umudumuzu koruyoruz.''



Albuzlu'un mesai arkadaşlarından birinin annesi Şaziment Kademcik de Albuzlu ile oğlunun aynı ocakta çalıştığını belirterek, ''İş çıkışı bizim eve geleceklerdi. Onlara yemek hazırlamıştım. Ancak, oğlumun arkadaşının göçükte kaldığını öğrendim. İnşallah sağ olarak kurtarılır'' dedi.



Kısaboy'un eşi hamile



Bir kız çocuğu sahibi olan 31 yaşındaki Ali Rıza Kısaboyun'un eşinin, ikinci çocuklarına hamile olduğu belirtildi.

