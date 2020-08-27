Zonguldak Çevre Koruma Derneği, "Giresun Filyos’a ders olsun" dedi, bölgede yapılması planlanan sanayi tesislerine karşı uyardı

Zonguldak’taki Filyos Vadisi’nde termik santrallardan çimento fabrikasına, petrokimya tesislerinden kömür-cevher depolama tesisine kadar bir dizi işletme açılması planlanıyor. Zonguldak Çevre Koruma Derneği Başkanı Ahmet Öztürk, şimdiye kadar 9 kişinin yaşamını yitirdiği Giresun’da yaşanan sel felaketinin Filyos’a örnek olmasını isteyerek, Filyos Irmağı’nın kanal içine alınarak elde edilen alanlarda sanayi tesisleri kurulmasının felaketlerle sonuçlanacağını söyledi.

"Yaşanan doğal bir afet değil, doğanın talanına dayalı politikaların yarattığı bir katliamdır" diyen Öztürk, "Aktif fay zonları, dere yatakları, taşkın sahaları, heyelanlı alanlar, ormanlar, sahiller karşı karşıya kalınan riskin büyüklüğü bilindiği halde imara açılıyor, üzerlerine sanayi tesisleri kuruluyor” dedi.

"Bilim dışı projeyi durdurun"

BirGün'de yer alan habere göre, yaşanan onlarca felaketten ders alınmadığını dile getiren Öztürk, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Daha öncesinde de yaşanan binlerce felaketten hiç ders alınmamış olmalı ki, Filyos Vadisi’nde, deli akışlı koca bir dar bir kanal içine alınarak, endüstri bölgeleri oluşturuluyor. Bir ırmağın, çok daha dar ve dümdüz bir kanalın içine hapsedilmesi doğaya da, akla da, bilime de aykırı. Buradan yetkililere sesleniyorum: Doğanın talanına dayalı bu akıl ve bilim dışı projeyi derhal durdurun.”