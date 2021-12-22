Zoë Kravitz ‘catwoman’ rolüne hazırlanmak için kedileri dövüşürken izlemiş

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2022 yılında yayınlanması beklenen ‘The Batman’ filminde kedi kadın rolünü üstlenen Zoë Kravitz, rolü için kedilerden ve kedigillerden ilham almaya çalıştığını söyledi.

Empire’a konuşan Kravitz, kedilerin ve aslanların doğal yaşamlarını içeren görüntüleri tekrar tekrar izleyen sanatçı bu hayvanların kendilerine has hareketlerini Catwoman’da denemeye çalıştığı belirtti.

Kravitz, rolüne hazırlanışını şu sözlerle belirtiyor:



“Kedileri ve aslanları dövüşürken gözlemledik ve benimle aynı cüssede olsalar nasıl davranırlar diye düşündük. Batman, Catwoman’dan çok daha güçlü. Peki Catwoman’ın özellikleri neler? Hızlı ve kurnaz olması. Biz de bu özellikleri düşünüp farklı farklı dövüş sanatlarını kedilere özel dans hareketleriyle harmanlamaya çalıştık.”