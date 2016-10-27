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Spor

Zlatan Ibrahimovic'ten olay hareket!

Kırmızı Şeytanlar'ın yıldızı Ibrahimovic'in rakibine yaptığı hareket maçın önüne geçti.

27 Ekim 2016 13:20

Manchester United'ın yıldızı Zlatan Ibrahimovic, Manchester City'le oynanan maçın son dakikalarında rakibine doğru cinsel organını tutunca İngiltere'de gündeme oturdu.

İngiltere Lig Kupası'nda dün akşam oynanan mücadelede Manchester United, Manchester City'i Mata'nın tek golüyle yıktı.

Kırmızı Şeytanlar'ın yıldızı Ibrahimovic'in rakibine yaptığı hareket maçın önüne geçti. Zlatan Ibrahimovic, maçın son dakikalarında Otamendi'yle yaşadığı bir tartışmanın ardından sarı kart gördü.

Gördüğü karta rağmen tartışmayı sürdüren Zlatan, Cityli oyuncuya dönerek cinsel organını tuttu. İbra'nın bu hareketi dev maçın önüne geçerek İngiltere'de gündeme oturdu.

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