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Spor

Manchester derbisinde gülen 'United'

Juan Mata'nın attığı golle kazanan Manchester United, adını son 8 takım arasına yazdırdı

27 Ekim 2016 12:11

İngiltere Lig Kupası'nda Manchester derbisi heyecanı yaşandı. Kupanın 4. turunda Manchester United, Old Trafford'da Manchester City'i konuk etti.

Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmayı ev sahibi Manchester United 1-0 kazanmayı başardı ve kupada adını son 8 takım arasına yazdırdı.

Kupaya veda eden Manchester City ise bu sonuçla oynadığı son 6 resmi maçta da galibiyet alamamış oldu. Manchester United'a galibiyeti getiren tek golü 54. dakikada Juan Mata kaydetti.

 

Mourinho'dan 4-0 özrü

 

Maçın son düdüğüyle birlikte tribünlere yönelen Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho hafta sonu oynanılan ve 4-0 kaybedilen Chelsea maçı nedeniyle özür diledi.

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