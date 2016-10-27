Manchester derbisinde gülen 'United'

İngiltere Lig Kupası'nda Manchester derbisi heyecanı yaşandı. Kupanın 4. turunda Manchester United, Old Trafford'da Manchester City'i konuk etti.



Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmayı ev sahibi Manchester United 1-0 kazanmayı başardı ve kupada adını son 8 takım arasına yazdırdı.



Kupaya veda eden Manchester City ise bu sonuçla oynadığı son 6 resmi maçta da galibiyet alamamış oldu. Manchester United'a galibiyeti getiren tek golü 54. dakikada Juan Mata kaydetti.

Mourinho'dan 4-0 özrü

Maçın son düdüğüyle birlikte tribünlere yönelen Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho hafta sonu oynanılan ve 4-0 kaybedilen Chelsea maçı nedeniyle özür diledi.