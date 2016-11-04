Zlatan Ibrahimovic'e ceza kapıda

Fenerbahçe-Manchester United maçının ilk yarısında Simon Kjaer'in boğazını sıkan Zlatan Ibrahimovic, kırmızı karttan yırtsa da UEFA darbesiyle karşı karşıya. UEFA, görüntüleri inceledikten sonra İsveçli yıldıza ceza kesebilir.

Fenerbahçe-Manchester United maçının 30. dakikasında oyna giren Zlatan Ibrahimovic, agresif tavırlarıyla herkesin dikkatini çekti.



Simon Kjaer’e tekme atıp Danimarkalı’nın boğazına sarılan İsveçli futbolcu, kart bile görmedi. UEFA’nın görüntüleri inceledikten sonra tecrübeli futbolcuya ceza verebileceği belirtiliyor.

İngiliz basını: Kırmızı karttan yırttı

Öte yandan İngiliz basını, 35 yaşındaki futbolcunun Kjaer pozisyonunda kırmızı kart görmediği için şanslı olduğunu yazdı. İngiliz Gazetesi Daily Mail, “Simon Kjaer’in boğazını sıkan Zlatan Ibrahimovic, kırmızı karttan yırttı” başlığı ile haberi duyurdu.



Milorad Mazic’in kart vermediği yıldız isme UEFA’dan ceza gelebileceği vurgulandı.