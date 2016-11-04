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Spor

Fenerbahçe'nin müthiş serisi

Sarı-lacivertliler Manchester United maçıyla birlikte, Avrupa kupalarındaki 100. maçına çıktı

04 Kasım 2016 12:32

Fenerbahçe, Manchester United karşısında tarihi bir zafer elde ederken Ülker Stadı’ndaki muhteşem serisini de sürdürmeyi başardı.

Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde Avrupa arenasında çıktığı son 8 maçın 7’sinden galibiyetle ayrıldı. Kanarya bu seriyi yaparken üst üste çıktığı 6 maçı da kazanarak mabedini rakiplerin kabusu haline getirdi.

 

Mourinho'nun Türkiye kâbusu

 

Kariyeri boyunca neredeyse kaldırmadığı kupa kalmayan Portekizli teknik adam Mourinho’nun Türkiye kâbusu devam ediyor. Portekizli teknik adam dün gece Fenerbahçe’ye karşı kaybederken Türkiye’deki 5. maçına çıktı.

Chelsea, Porto, Real Madrid ve son olarak Manchester United ile Türkiye’ye gelen deneyimli çalıştırıcı galibiyet almayı başaramadı.

 

Fenerbahçe 100. maçına çıktı

 

Fenerbahçe, Avrupa’nın kulüpler bazındaki iki numaralı organizasyonunda 100. maçını Manchester United’a karşı oynadı.

Sarı-lacivertliler, 1971-1972 sezonunda düzenlenen ilk UEFA Kupası organizasyonundan bu yana bu kulvarda 99 maça çıkmıştı. Bu maçlarda Fenerbahçe, 43 galibiyet, 23 beraberlik ve 34 mağlubiyet aldı.

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