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Spor

Fenerbahçe'nin galibiyeti İngiliz basınında: Manchester United kâbus yaşadı

Ada basını, Pogba'nın sakatlandığı pozisyonda kart göstermeyen hakeme yüklendi

04 Kasım 2016 13:20

Fenerbahçe'nin Manchester United zaferi İngiliz basınında büyük yankı buldu. Ada basını Jose Mourinho yönetimindeki Kırmızı Şeytanlar'a sert eleştiriler yöneltti. 

Daily Mail, Jose Mourinho’nun sözlerini manşete çıkardı. Portekizli’nin, “Onlar Şampiyonlar Ligi finali gibi oynuyordu. Biz ise hazırlık maçı oynuyor gibiydik.” sözleri öne çıkarıldı. Zlatan Ibrahimovic’in Kjaer’in boğazını sıkarak kırmızı karttan zor kurtulduğunun altı çizildi.

The Sun internet sitesi Paul Pogba’nın sakatlığı ile Mourinho’nun şanssızlığının ikiye katlandığını yazdı. Maçın yoğun bir atmosferde kıran kırana geçtiğinin altını çizen The Sun, “Türk Stadı’nda İngiliz takımına karşı gerçek bir savaş yapıldı” ifadesini kullandı.

Daily Telegraph, Manchester United’ın Avrupa’da ve ligde zorlandığına dikkat çekti. “Fenerbahçe asla kolay bir rakip değil. Taraftarı önünde 33 maçta sadece 1 kez kaybettiler” ifadesi kullanıldı. Ayrıca, “Dünyanın en iyi oyuncusu sakatlanıyor, hakem kart bile vermiyor” denilerek yönetime de sitem edildi.

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