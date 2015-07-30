T24 LogoT24 Logo
Spor

Zlatan Ibrahimovic: Bir sonraki durağım büyük sürpriz olacak

PSG'nin İsveçli yıldızının adı bir dönem Galatasaray'la da anılıyordu

30 Temmuz 2015 16:05

Paris Saint-Germain'in İsveçli yıldızı Zlatan Ibrahimovic, Fransa'da mutlu olduğunu belirtirken, geleceği hakkında ise, "Bir sonraki durağım büyük bir sürpriz olacak" yorumunu yaptı.

Paris Saint-Germain'le 1 yıllık kontratı bulunan Zlatan Ibrahimovic'in adı son günlerde Manchester United ve Amerika Major Lig'de mücadele etmesi planlanan, David Beckham'ın kuruculuğundaki Miami ekibiyle anılıyordu.

PSG'nin Manchester United'ı 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaştığı 2015 Uluslararası Şampiyonlar Kupası maçının ardından konuşan İsveçli golcü, kariyerinde bir sonraki durağın büyük bir sürpriz olacağını söyledi.

Ntvspor’da yer alan habere göre, Zlatan'ın, Fransız kulübüyle 1 yıl daha kontratı olduğunu ve Paris'teki zamanından keyif aldığını belirtmesinin ardından, bir gazetecinin, "Bu, Paris kulübüyle olan kontratını tamamlayıp bir sonraki durağına karar vereceğin anlamına mı geliyor?" şeklindeki sorusuna İsveçli yıldız, "Bir sonraki durağım mı? Bu sürpriz olacak" şeklinde yanıt verdi.

Bu kez de kendisine, "Ne ölçüde bir sürpriz? ABD olabilir mi?" şeklinde soru yöneltilen Zlatan gülümseyerek, "Büyük bir sürpriz" cevabını verdi.

Zlatan Ibrahimovic, güçlü bir takıma sahip olduklarını ve bu sezon, geçtiğimiz sezonlardan daha iyisini yapabilecek güçte olduklarına inandığını da söyledi.

ETİKETLER

zlatan ibrahimovicpsghaber

İlgili Haberler

Futbol tarihinin en pahalısı Zlatan Ibrahimovic

İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic, yaptığı transferlerde futbol tarihinin en çok bonservis bedeli ödenen oyuncusu konumunda

Milan'dan Zlatan Ibrahimovic'e yıllık 10 milyon Euro!

Milan'ın yanı sıra Manchester United, Liverpool ve Chelsea'nin de dünyaca ünlü futbolcuyu kadrosuna katmak istediği ileri sürüldü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24