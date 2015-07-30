Zlatan Ibrahimovic: Bir sonraki durağım büyük sürpriz olacak

Paris Saint-Germain'in İsveçli yıldızı Zlatan Ibrahimovic, Fransa'da mutlu olduğunu belirtirken, geleceği hakkında ise, "Bir sonraki durağım büyük bir sürpriz olacak" yorumunu yaptı.

Paris Saint-Germain'le 1 yıllık kontratı bulunan Zlatan Ibrahimovic'in adı son günlerde Manchester United ve Amerika Major Lig'de mücadele etmesi planlanan, David Beckham'ın kuruculuğundaki Miami ekibiyle anılıyordu.

PSG'nin Manchester United'ı 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaştığı 2015 Uluslararası Şampiyonlar Kupası maçının ardından konuşan İsveçli golcü, kariyerinde bir sonraki durağın büyük bir sürpriz olacağını söyledi.

Ntvspor’da yer alan habere göre, Zlatan'ın, Fransız kulübüyle 1 yıl daha kontratı olduğunu ve Paris'teki zamanından keyif aldığını belirtmesinin ardından, bir gazetecinin, "Bu, Paris kulübüyle olan kontratını tamamlayıp bir sonraki durağına karar vereceğin anlamına mı geliyor?" şeklindeki sorusuna İsveçli yıldız, "Bir sonraki durağım mı? Bu sürpriz olacak" şeklinde yanıt verdi.

Bu kez de kendisine, "Ne ölçüde bir sürpriz? ABD olabilir mi?" şeklinde soru yöneltilen Zlatan gülümseyerek, "Büyük bir sürpriz" cevabını verdi.

Zlatan Ibrahimovic, güçlü bir takıma sahip olduklarını ve bu sezon, geçtiğimiz sezonlardan daha iyisini yapabilecek güçte olduklarına inandığını da söyledi.