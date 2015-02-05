Futbol tarihinin en pahalısı Zlatan Ibrahimovic

Paris Saint-Germain'in yıldız golcüsü Zlatan Ibrahimovic, 169.1 milyon Euro ile futbol tarihinin en çok bonservis bedeli ödenen oyuncusu unvanını elinde bulunduruyor.

Sportune adlı internet sitesinin derlemesine göre Malmö, Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, Milan ve son olarak Paris Saint-Germain formaları giyen İsveçli golcünün transferi için kulüpler toplam 169 milyon 100 bin Euro'yu gözden çıkardı. Banfield, Porto, Monaco ve Real Madrid'de oynayan James Rodriguez, 132 milyon 630 bin Euro ile ikinci olurken, onu bir dönem Fenerbahçe forması giyen Nicolas Anelka 130 milyon 360 bin Euro ile takip etti.