Milan'dan Zlatan Ibrahimovic'e yıllık 10 milyon Euro!

Serie A ekibi Milan'ın, “Burası boktan bir ülke. Fransa, PSG'yi hak etmiyor'”sözleri nedeniyle Fransa'da istenmeyen adam haline gelen yıldız golcü Zlatan Ibrahimovic'e yıllık 10 milyon Euro'luk sözleşme önerdiği iddia edildi.

İngiliz gazetesi Daily Express, Milan'ın, PSG'de sergilediği davranışlar nedeniyle Fransa 'da büyük tartışma yaratan Zlatan Ibrahimovic'in menajeri Mino Raiola ile gizli bir görüşme yaptığını yazdı.

Bu görüşmede İtalyan devinin, möenajer Raiola aracılığıyla Ibrahimovic'e yıllık yaklaşık 10 milyon Euro'luk sözleşme önerdiği belirtildi.

Milan'ın yanı sıra Manchester United, Liverpool ve Chelsea'nin de dünyaca ünlü futbolcuyu kadrosuna katmak istediği ileri sürüldü.