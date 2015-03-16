İbrahimovic'in 'Bu berbat ülke PSG'yi hak etmiyor' sözleri Fransa'yı karıştırdı

Paris Saint Germain'in yıldız ismi Zlatan İbrahimovic'in, Bordeaux mağlubiyeti sonrası Fransa'yı hedef alan açıklamaları büyük tepki topladı.

Takımının Bordeaux'ya 3-2 yenildiği maç sonrası soyunma odası koridorlarında karşılaşmanın hakemine tepki gösteren yıldız futbolcu, "Bu berbat ülkedeki gibi başarısız bir hakemi 15 senelik futbolculuk kariyerimde görmedim. Bu ülke PSG'yi hak etmiyor. PSG bu ülkede dahi olmamalı. Biz bu ülke için çok iyiyiz" ifadelerini kullandı.

İbrahimovic'in soyunma koridorlarında karşılaştığı 4. hakeme yönelik söylediği sözler, Fransa'yı ayağa kaldırdı. Yıldız futbolcunun kameralara yansıyan sözlerini değerlendiren spor yorumcuları, karşılaşmanın hakemi Lionel Jaffredo'nun tartışılan iki pozisyonda da takdir hakkını PSG'den yana kullandığını belirtti. İbrahimovic'in hakeme tepkisinin haksız olduğu kaydedildi.

Spor Bakanı: Hayal kırıklığı onu ağırlayan ülkeye hakaret etmesini haklı çıkarmaz

Ünlü futbol yorumcusu Pierre Menes, İbrahimovic'in tepkisine anlam veremediğini söyledi. Menes, "Maçta neyden şikayet edebileceğini anlamak çok zor. Hakem takdir haklarını PSG'den yana kullandı" dedi. Yıldız futbolcunun Fransa'yı hedef alan sözlerine de tepki gösteren Pierre Menes, "Kendisine ödenen ücrete göre bu 'lanet olası ülkede' bir yıl daha kalması gerekecek" diye konuştu. Ünlü futbolcunun açıklamalarının çok saçma olduğunu söyledi.

İbrahimovic'in açıklamalarına politikacılar da sert tepki gösterdi. Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Patrick Kanner de "Twitter'dan, İbrahimovic'in hayal kırıklığı, hakeme ve onu ağırlayan ülkeye hakaret etmesini haklı çıkarmaz" ifadelerini paylaştı. Yıldız futbolcunun Fransa'dan özür dilemesi gerektiğini vurguladı.

İbrahimovic: Yanlış anlaşıldım

Artan eleştiriler sonrası, Boşnak asllı İsveçli oyuncu İbrahimovic, PSG'nin sitesinden özür açıklaması yayınladı. İbrahimovic, sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirterek, "Benim sözlerim ne Fransa ne de Fransa halkına yöneliktir. Ben sadece futboldan bahsettim" dedi. Karşılaşmanın hakemine de tepkisini sürdüren yıldız futbolcu, "Bir maç kaybettim kabul ediyorum. Ama hakemin kuralları uygulamamasını kabul etmiyorum. Bu ilk kez de meydana gelmiyor''dedi. Maç sonrası oluşan stres ile bazen istenmeyen ifadelerin de ağızdan çıkabildiğine değinen Boşnak asıllı yıldız, kullandığı ifadeler nedeniyle rencide olan insanlardan özür diledi.

Fransızların yüzde 60'ı "cezalandırılsın" dedi

Bu arada Le Parisien gazetesinin, 'İbrahimovic'in kullandığı ifadeler nedeniyle cezalandırılması gerekir mi?' sorusunu yönelttiği ankete katılanların yüzde 60'ı 'evet' cevabını verdi. 3-2 sona eren Paris Saint Germain-Bordeaux karşılaşmasında PSG'nin iki golünü de İbrahimovic kaydetti. İsveçli yıldız, takımı ve kendisinin ikinci golünü ise penaltıdan attı. 29. haftası sona eren Fransa 1'inci Ligi'nde Paris Saint Germain, 56 puanla, 58 puanlı Lyon'un ardından ikinci sırada bulunuyor.