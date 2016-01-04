T24 LogoT24 Logo
Politika

Zizek: Sözlerimin arkasındayım, devlet terörü en tehlikelisi!

"Son on yılda otoriter kapitalizmle aynı yöne hareket edişinden korktuğum Türkiye'nin Putin’in otoriter yönetimine eleştirel bakışını anlıyorum"

04 Ocak 2016 10:25

Ünlü filozof Slovaj Zizek, demeçlerini Türkiye’nin IŞİD’i desteklediğine yoran Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'la yaşadığı tartışmaya ilişkin olarak, "Sözlerimin arkasındayım" dedi ve "Devlet terörü en tehlikelisi" sözünü yineledi.

Cumhuriyet'e konuşan Zizek, "Son on yılda otoriter kapitalizmle aynı yöne hareket edişinden korktuğum Türkiye’nin Putin’in otoriter yönetimine eleştirel bakışını anlıyorum" dedi.

Zizek'in açıklaması şöyle:

“Kaleme aldığım kısa metni yayımlayan Cumhuriyet’e saygıyla, iki konuya açıklık getirmek istiyorum. Yazı Cumhuriyet ve New Statesman için yazılmıştı. Gerçek şu ki, yazı teknik bir karmaşa nedeniyle New Statesman’de bir gün önce yayımlandı. Cumhuriyet’in yazıma attığı, doğru yönü işaret eden başlığın tamamıyla arkasında duruyorum. Beni eleştirenlerin tartışmanın Türkiye’de demokrasinin durumu ve bunun süregelen Ortadoğu krizi içindeki anlaşılması güç rolü üzerine odaklanan gerçek başlıklarıyla meşgul olmak yerine, editöryal detaylarla çok fazla zaman harcaması üzücü bir işaret. Son on yılda otoriter kapitalizmle aynı yöne hareket edişinden korktuğum Türkiye’nin Putin’in otoriter yönetimine eleştirel bakışını anlıyorum. Türkiye ve Rusya arasındaki gerginlik, bizleri iki ülkenin birbirine temel politik ve ideolojik vazifeler açısından giderek daha çok benzediği gerçeğini görmek konusunda kör etmemeli.”

ETİKETLER

zizeksözlerimin arkasındayımibrahim kalıncumhurbaşkanlığıdevlet terörü

İlgili Haberler

Zizek'ten Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü'ne cevap: Çürümüş bir şey mi var Türkiye’nin hâlinde?

Ünlü filozof Slavoj Zizek: Kalın “PKK'nın Marksist-Leninist bir terör örgütü olması, işlediği suçları aklamaz” diyor. Evet, Türkiye’nin bir devlet olduğu gerçeği de Türk devletinin işlediği suçları aklamaz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24