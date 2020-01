Zizek: Sözlerimin arkasındayım, devlet terörü en tehlikelisi!

Ünlü filozof Slovaj Zizek, demeçlerini Türkiye’nin IŞİD’i desteklediğine yoran Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'la yaşadığı tartışmaya ilişkin olarak, "Sözlerimin arkasındayım" dedi ve "Devlet terörü en tehlikelisi" sözünü yineledi.

Cumhuriyet'e konuşan Zizek, "Son on yılda otoriter kapitalizmle aynı yöne hareket edişinden korktuğum Türkiye’nin Putin’in otoriter yönetimine eleştirel bakışını anlıyorum" dedi.

Zizek'in açıklaması şöyle:

“Kaleme aldığım kısa metni yayımlayan Cumhuriyet’e saygıyla, iki konuya açıklık getirmek istiyorum. Yazı Cumhuriyet ve New Statesman için yazılmıştı. Gerçek şu ki, yazı teknik bir karmaşa nedeniyle New Statesman’de bir gün önce yayımlandı. Cumhuriyet’in yazıma attığı, doğru yönü işaret eden başlığın tamamıyla arkasında duruyorum. Beni eleştirenlerin tartışmanın Türkiye’de demokrasinin durumu ve bunun süregelen Ortadoğu krizi içindeki anlaşılması güç rolü üzerine odaklanan gerçek başlıklarıyla meşgul olmak yerine, editöryal detaylarla çok fazla zaman harcaması üzücü bir işaret. Son on yılda otoriter kapitalizmle aynı yöne hareket edişinden korktuğum Türkiye’nin Putin’in otoriter yönetimine eleştirel bakışını anlıyorum. Türkiye ve Rusya arasındaki gerginlik, bizleri iki ülkenin birbirine temel politik ve ideolojik vazifeler açısından giderek daha çok benzediği gerçeğini görmek konusunda kör etmemeli.”