T24 LogoT24 Logo
Magazin

Ziynet Sali, "İnsanın sabrı taşıyor" dedi, iddialara yanıt verdi

Sıla Gençoğlu'nun Ziynet Sali'yi darp edip, kolunu kırdığı ileri sürülmüştü

16 Kasım 2018 15:25

Önceki gün Etiler'de görüntülenen şarkıcı Ziynet Sali, oyuncu Ahmet Kural tarafından şiddete uğramasıyla gündeme gelen şarkıcı Sıla Gençoğlu tarafından darp edilerek kolunun kırıldığı yönündeki iddialarına yanıt verdi. "Ardı arkası kesilmeyen haksızlıklardan dolayı insanın sabrı taşıyor" diyen Sali, "Bu konuları mahkemede konuşacağım arkadaşlar, gerçekten konuşma yasağım var" dedi.

Sözcü'nün haberine göre; Sali, hakkında çıkan iddiaları kendisine sorulunca şunları kaydetti:

"Bu konuları mahkemede konuşacağım arkadaşlar, gerçekten konuşma yasağım var. Tabii çok konuşanları bir susturmak gerekiyor ama onuda yargı yoluyla halledeceğiz. Kimseyle derdim yok zaten, ama sürekli ve ardı arkası kesilmeyen haksızlıklardan dolayı insanın sabrı taşıyor. Bu kadar çirkinleşmenin alemi yoktu, insan belli bir yere kadar iyi niyetini koruyabiliyor. Konu zaten yargıda avukatım ilgileniyor."

ETİKETLER

ziynet saliahmet kuralsıla gençoğluşiddetiddiakolunu kırdığı iddiasımahkemehaber
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24