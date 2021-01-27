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Kültür-Sanat

'Ziyagil yalısı' müze oldu

27 Ocak 2021 10:49

Türkiye televizyon tarihinde en çok konuşulan dizilerden Aşk-ı Memnu'nun çekildiği yalı müze olarak kapılarını açtı.

Aşk-ı Memnu dizisinde Ziyagil Ailesi’nin yalısı olan Sarıyer’deki Büyükdere Evi, özel bir sergiye ev sahipliği yapıyor.

Vehbi Koç Büyükdere Evi’nde süresiz olarak sergilenecek Josephine Powell koleksiyonunda, Osmanlı döneminde 18. ile 20. yüzyılın başı arasında dokunmuş olan ve günümüze ulaşabilen seçkin örneklerden oluşan 36 adet kilimin yanı sıra altı adet çuval, bir adet dokuma tezgahı ve yetmiş üç adet dokuma aleti yer alıyor.

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