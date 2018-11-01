Ziya Selçuk: Ödeviniz PISA sıralamasında yükselmek

Milli Eğitim Bakanı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk eğitimcilere ve öğrencilere seslenerek, "Sizin ödeviniz dünyadaki nitelikle yarışmak. Sizin ödeviniz PISA’daki (Uluslararası Eğitim Değerlendirme Testi) sıralamadaki yarışma ilgili ne yaptığınızı göstermek, yükselmek, yücelmek ve ilerlemektir” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bir dizi açılış ve temaslarda bulunmak üzere geldiği Balıkesir'de Altıeylül Yarış Ortaokulu'nun açılışına katıldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği ve yol göstericiliğinde eğitimde ileri hamleler yapacaklarını belirtti.

Gelecek yıllarda eğitimdeki değişimlerin meyvesinin alınacağını söyleyen Bakan Selçuk, şöyle konuştu: "Bu arada Balıkesir’in ayrı bir ödevi var. Balıkesir bizim yeterince dersliğimiz var, bizim yeterinde öğretmenimiz ve okulumuz var diyerek, durmamış yerinde ve BENGİ (Balıkesir Eğitimde Niteliği Geliştirme ve İzleme Projesi) diye bir proje başlatmış. Tam da bizim üzerinde durmak istediğimiz konu bu. Balıkesir, Türkiye’deki illerle yarışmayacak. Yarış Ortaokulu gibi ortaokullar sayesinde dünya ile yarışacak. Sizin ödeviniz dünyadaki nitelikle yarışmak. Sizin ödeviniz PISA'daki (Uluslararası Eğitim Değerlendirme Testi) sıralamadaki yarışma ilgili ne yaptığınızı göstermek, yükselmek, yücelmek ve ilerlemektir. O sebeple ben Balıkesir gibi illerimizin yeni bir ödevi olduğunu vurguluyorum ve sizden öncülük etmenizi istiyorum. Bizim, altyapısı çok büyük ölçüde tamamlanmış, tam gün yapan illerimizin bir kısmıyla ilgili bir çalışmamız olacak inşallah. O çalışma içinde Balıkesir de var. Balıkesir’de eğitim niteliğinin yükselmesi için çalışıp, gayret sarf edeceğiz.”

