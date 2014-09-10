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Politika

Zirveden Türkiye'nin üs olarak kullanım kararı mı çıktı?

Başbakanlık’ta bugün yapılan kritik güvenlik zirvesinden, Türkiye’nin NATO zirvesinde alınan karar gereği IŞİD'e karşı oluşturulacak çekirdek koalisyonda kısıtlı görev alması kararı çıktığı öğrenildi

10 Eylül 2014 21:07

Tahir Alperen

NATO Zirvesi'nde IŞİD'e karşı 10 ülkenin katılımıyla oluşturulacak çekirdek koalisyona Türkiye'nin de katılması bekleniyor. Başbakanlık'ta bugün yapılan güvenlik toplantısında, kurulacak koalisyona direkt olmasa da kısıtlı görevle katılma kararının çıktığı belirtildi.

Başbakanlık Merkez Bina'daki yapılan güvenlik toplantısına  Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, İçişleri Bakanı Efkan Ala, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hulisi Akar, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Abdullah Atay, Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Başbakanlık Müsteşarı Fahri Kasırga, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu, MİT Müsteşarı Hakan Fidan katıldı.

Uzunca bir süredir Irak Şam İslam Devleti’nin elinde bulunan 49 Türk vatandaşından dolayı yaşanan sıkıntılar ve sınır hattındaki gerginliğin Masaya yatırıldığı güvenlik zirvesinin ana gündem maddesi ise, geçtiğimiz hafta yapılan NATO Zirvesi'nde çözüm için aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 10 ülkeden oluşan bir çekirdek koalisyon kurulması önerisi oldu. Toplantıdan Türkiye’nin söz konusu çekirdek koalisyonda direk olmasa da kısıtlı görev alacağı belirtildi.

Başbakanlık kaynaklarından elde edilen bilgilere göre toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı NATO zirvesi’nde tartışılan IŞİD’e müdahale konusu masaya yatırıldı. Ancak IŞİD’in elinde bulunan 49 rehineden dolayı yaşanan sıkıntılar da uzun uzun konuşuldu. NATO zirvesinden çıkan karar kapsamında, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 10 ülkeden oluşan bir çekirdek koalisyon kurulması önerisi de devletin güvenlik zirvesi tarafından tartışılırken, Türkiye’nin bu koalisyona direk olarak katılmayacağı, ancak kısıtlı destek vereceği öğrenildi. Bunun sebebi olarak ise rehinelerden dolayı yaşanan kritik durumun gösterildiği ifade edildi.

Dünya basınında ABD Başkanı Barack Obama’nın Suriye’deki IŞİD hedeflerine hava saldırısı düzenleyeceği konuşulurken, bugün gerçekleştirilen kritik zirveden Türkiye’nin söz konusu müdahalede lojistik üs olarak kullanılacağı konuşuluyor.

 

Obasa üs ve hasa sahası istedi

 

Tüm bu gelişmeler kapsamında, geçtiğimiz günlerde düzenlenen NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen ABD Başkanı Barack Obama'nın Erdoğan'dan, IŞİD'e karşı yapılacak olan hava saldırıları için Türkiye'deki askeri üslerin ve hava sahasının kullanımına onay vermesini istediği öğrenildi.

Elde edilen bilgilere göre, Erdoğan'ın Obama'nın teklifine sıcak baktığı ve konunun bugün gerçekleştirilen güvenlik zirvesinde de detaylı olarak görüşüldüğü ifade edildi.

 

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