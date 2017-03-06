Ziraatçiler Derneği: Ekmekler kansere yol açabilir!

Türkiye Ziraatçılar Derneği Başkanı Hüseyin Demirtaş, ekmekle ilgili şok bir iddiayı gündeme getirdi. Demirtaş, buğday üretiminde sıvı gübre ve tarım ilaçlarının bilinçsiz kullanılması halinde, ekmeğin insanlarda kanser riski oluşturabileceğini ileri sürdü. Demirtaş, Tarım Bakanlığı’nı daha sıkı denetime çağırırken, bakanlık, üretimden tüketime kadar denetimlerin yapıldığını söyledi.

Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre, yılda yaklaşık 20 milyon tonluk buğday üretiminin yapıldığı Türkiye’de, üretimde kullanılan sıvı gübre ve tarım ilaçlarının fazla kullanılması nedeniyle tüketilen ekmeğin insanlarda kanser riskini arttırdığı iddia edildi. İddiayı ortaya atan isim ise Türkiye Ziraatçılar Derneği (TZD) Başkanı Hüseyin Demirtaş, yasal düzenlemelerin çok fazla dikkate alınmadığını, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın mutlaka denetimleri sıklaştırması gerektiğine dikkat çekti.

"Hastalıklar olabilir"

Türkiye’de her gün kişi başı ortalama üç ekmek tüketilirken, bu da ekmek üzerinde çok fazla tartışmanın yaşanmasına neden oluyor. Hüseyin Demirtaş da bu konuya dikkat çekerek, zirai ilaçların kullanımı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Zirai ilaçların artık sadece yaş sebze ve meyvede değil, tahıllarda da kullanıldığını dile getiren Demirtaş, "Örneğin sıvı gübreler ve tarım ilaçları fazla kullanılırsa, bu tüketiciye hastalık olarak geri dönüyor. Çünkü buğday ekmeğe dönüşüyor ve Türkiye’de tüketilen ekmeğin miktarı belli. Bunun önüne geçilmezse vahim sonuçları olur. Ekmeğin fazla tüketilmesi bir süre sonra insanda kansere ve çeşitli hastalıklara neden olabilir" dedi.

TİGEM'ler işlevsiz kaldı

Bütün bu sorunların çözümü için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın harekete geçmesi gerektiğini belirten Hüseyin Demirtaş, "Yasal mevzuat var. Maalesef buna uyulmuyor. İyi tarım uygulaması yapılmalı. Çiftçi kayıt sistemi diye bir sistem var, üretimden pazarlamaya kadar ürün takip altında. Tabi rastgele ürün satışının engellenmesi için üretici birlikleri de önemli. Bir de geçmişte Türkiye’de üretim istasyonları vardı. TİGEM’lerin amacı çiftçiye tohumluk ve damızlık verebilmekti. Böylece verim yüksek olurdu. Ancak TİGEM’ler işlevsiz hale getirildi. Bunlar yeniden eski haline getirilmeli. Araştırma ve üretme istasyonları araştırmalar yapıyor, yeni yerli tohumlar ele ediyordu. Sağlığımız için bu istasyonların da eski haline getirilmesi gerekiyor” diye konuştu.

Mevzuata uygun olmayana ceza

TZD Başkanı Demirtaş’ın gündeme getirdiği ‘ekmekteki kanser tehlikesi’ iddialarını biz de Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na sorduk. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkilileri ise konuyla ilgili olarak Hürriyet’e, bakanlık olarak üretimden tüketime kadar denetim yaptıklarını belirterek, “Ekmek kalıntısına da bakıyoruz. Örneğin ekmekteki tuz, kül ve katkı maddelerini inceliyoruz. Tuz ve katkı maddesi fazla mı, kül oranı yeterli mi bakıyoruz. Bunlar mevzuata uygun değilse cezai işlem uyguluyoruz” dedi.

"Talimatlara uymayanlar var"

Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nevzat Artık ise sıvı gübre kullanımında özellikle üreticiye büyük görev düştüğünü söyledi. Nevzat artık şu ifadeleri kullandı: “Üretici toprak analizini mutlaka yaptırmalı. Buradan aldığı reçeteye göre ne üretecekse, kullanacağı gübre miktarını ona göre ayarlamalı. Asıl kontrol edilmesi gereken ise tarım ilaçları. Bu ilaçların fazla kullanılması insan sağlığını olumsuz etkiler. Kimse kafasına göre ilaç kullanamaz. İlaç kullanacaklar ziraat mühendislerinin onayını alarak, deftere işlemeli. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı kullanılan ilaçlarla ilgili sıkı denetim yapıyor. Bu denetim sonuçlarına göre uygun ilaç kullanmayanlar ceza yer. Maalesef bakanlığın talimatına uymayanlar da var.”

"İnsan sağlığı kötü etkilenebilir"

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Özden Güngör de tarım ilaçlarının fazla kullanılması sonucunda üründe ilaç kalıntısı olabileceğine dikkat çekti. Özden Güngör, “Zirai ilaç buğdayda çok kullanıldıysa, ekmek tüketiminin fazla olduğu ülkemizde insan sağlığını kötü etkileyecek sonuçlar ortaya çıkarır” dedi.