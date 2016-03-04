T24 LogoT24 Logo
Spor

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final eşleşmeleri belli oldu

Yarı finale çıkan takımlar: Rizespor, Galatasaray, Konyaspor ve Fenerbahçe

04 Mart 2016 02:55

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3-3'ün rövanşında Amedspor'u 3-1 mağlup eden Fenerbahçe ile ilk maçta 2-1 mağlup ettiği Beşiktaş'ı rövanşta da tek golle geçen Torku Konyaspor son yarı finalistler oldu.

 

Yarı final eşleşmeleri

 

Çaykur Rizespor-Galatasaray
Fenerbahçe-Torku Konyaspor

Çeyrek finalde Akhisar Belediye'yi eleyen Galatasaray, İstanbul Başakşehir'i kupanın dışına iten Rizespor ile karşılaşacak. Kupadaki diğer yarı final eşleşmesi ise Fenerbahçe-Torku Konyaspor oldu.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçları ne zaman?

 

Türkiye Kupası'nda yarı final maçlarının tarihleri de belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçları 19-20-21 Nisan'da oynanacak. Rövanş karşılaşması ise 10-11-12 Mayıs'ta.

 

Takımları  çwyrek final eşleşmeleri

 

 

ETİKETLER

rizesporkonyasporgalatasarayfenerbahçemaçziraat türkiye kupası

İlgili Haberler

Amedspor karşısında galip gelen Fenerbahçe yarı finalde: 3-1

Bir önceki maç Diyarbakır'da 3-3 berabere bitmişti

Beşiktaş karşısında 1-0 galip gelen Torku Konyaspor kupada yarı finale yükseldi

Torku Konyaspor'un yarı finaldeki rakibi Fenerbahçe oldu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24