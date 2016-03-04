Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3-3'ün rövanşında Amedspor'u 3-1 mağlup eden Fenerbahçe ile ilk maçta 2-1 mağlup ettiği Beşiktaş'ı rövanşta da tek golle geçen Torku Konyaspor son yarı finalistler oldu.

Yarı final eşleşmeleri

Çaykur Rizespor-Galatasaray

Fenerbahçe-Torku Konyaspor

Çeyrek finalde Akhisar Belediye'yi eleyen Galatasaray, İstanbul Başakşehir'i kupanın dışına iten Rizespor ile karşılaşacak. Kupadaki diğer yarı final eşleşmesi ise Fenerbahçe-Torku Konyaspor oldu.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçları ne zaman?

Türkiye Kupası'nda yarı final maçlarının tarihleri de belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçları 19-20-21 Nisan'da oynanacak. Rövanş karşılaşması ise 10-11-12 Mayıs'ta.