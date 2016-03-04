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Spor

Beşiktaş karşısında 1-0 galip gelen Torku Konyaspor kupada yarı finale yükseldi

Torku Konyaspor'un yarı finaldeki rakibi Fenerbahçe oldu

04 Mart 2016 01:14

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Torku Konyaspor'a 1-0 kaybeden Beşiktaş kupaya veda etti. Torku Arena’da Beşiktaş'ı Alban Meha'nın (Dk. 83') golüyle Beşiktaş'ı kupanın dışına iten yeşil-beyazlılar yarı finalde Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

Fotomaç'ın haberine göre, ligdeki derbi mağlubiyetiyle sarsılan Beşiktaş bir darbe de Ziraat Türkiye Kupası'nda aldı. Bu sezon Avrupa macerasına erken nokta koyan Şenol Güneş'in ekibi, Türkiye Kupası çeyrek finalinde Torku Konyaspor engelini aşamadı ve bir kulvara daha havlu attı.

İstanbul'da Beşiktaş'ı 2-1 yenen Aykut Kocaman'ın ekibi Torku Arena'daki rövanşta 42 bin taraftarının müthiş desteğiyle rakibini 1-0 mağlup etti ve adını yarı finale yazdırdı. Torku Konyaspor'un golünü 83. dakikada Arnavut yıldız Alban Meha kaydetti.

 

Şenol Güneş'ten 4 değişiklik

 

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Torku Konyaspor ile Ziraat Türkiye Kupası'nda yaptıkları maçta, ligdeki Fenerbahçe derbisinin 11'ine göre kadroda 4 değişikliğe gitti.

Güneş, Fenerbahçe maçında ilk 11'de yer alan futbolculardan Beck ile Olcay Şahan'ı Torku Konyaspor karşısında yedek soyundururken, kaleci Tolga Zengin ve İsmail Köybaşı'nı ise maç kadrosuna almadı.

Tecrübeli teknik adam bu futbolcuların yerine kaleci Denys Boyko, Serdar Kurtuluş, Tosic ve Gökhan Töre'yi, ilk 11'e dahil etti.

Beşiktaş, karşılaşmaya Boyko, Serdar Kurtuluş, Delgado, Marcelo, Tosic, Oğuzhan Özyakup, Hutchinson, Quaresma, Sosa, Gökhan Töre ve Gomez ilk 11'i ile başladı.

Siyah-beyazlı takımda yedeklerde kaleci Günay Güvenç, Beck, Necip Uysal, Olcay Şahan, Tolgay Arslan, Kerim Frei ve Mustafa Pektemek yer aldı.

 

Torku Konyaspor'da 5 değişiklik

 

Torku Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, ligdeki Mersin İdmanyurdu maçının ilk 11'ine göre takımında 5 değişiklik yaptı.

Mersin İdmanyurdu maçının ilk 11'inde bulunan kaleci Serkan Kırıntılı, Skubic, Douglas, Traore ve Bajic'i Beşiktaş karşısında yedekler arasında tutan Kocaman, bu futbolcuların yerine kaleci Kaya Tarakçı, Mehmet Uslu, Volkan Fındıklı, Ömer Ali Şahiner ve Mbamba'yı ilk 11'e dahil etti.

Torku Konyaspor, karşılaşmaya, Kaya Tarakçı, Ömer Ali Şahiner, Selim Ay, Vukovic, Mehmet Uslu, Volkan Fındıklı, Ali Çamdalı, Mbamba, Meha, Holmen ve Rangelov 11'i ile başladı.

Yeşil-beyazlılarda yedeklerde, Serkan Kırıntılı, Ali Turan, Traore, Douglas, Bajic, Halil İbrahim Sönmez ve Skubic yer aldı.

 

Tribünler doldu

 

Kupa mücadelesinde iki takım taraftarı da takımlarını yalnız bırakmadı. Torku Konyaspor ve Beşiktaş taraftarı stadı doldurdu. Ayrıca, doğu tribünündeki taraftarlar renkli dövizler kullanarak, "Şehr-i Müdafaa" yazısı oluşturdu.

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