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Spor

Amedspor karşısında galip gelen Fenerbahçe yarı finalde: 3-1

Bir önceki maç Diyarbakır'da 3-3 berabere bitmişti

03 Mart 2016 20:23

Fenerbahçe kendi sahasında oynadığı Amedspor maçında 3-1 galip gelerek kupa maçında yarı finale çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Fenerbahçe sahasında Amed Sportif Faaliyetleri ile karşılaştı. İlk maçıDiyarbakır'da 3-3 sona ermişti. Maçın 31. dakikasında Fenerbahçeli oyuncu Mehmet Topuz gol attı. Fernandao'nun attığı golle Fenerbahçe, Amedspor karşısında 2-0 öne geçti. Maçın ilk yarısı bu skorla tamamlandı. 77. dakikada Amedspor adına Kamil İçer'in attığı attığı golle fark bire indi. 88. dakikada Nani farkı yeniden ikiye çıkardı. 

Stat: Ülker Stadyumu
Hakem: Hakan Ceylan
Saat: 18:15

FENERBAHÇE: Ertuğrul, Şener, Ba, Alves, Hasan Ali, Kadlec, Mehmet Topuz, Meireles, Ramazan, Nani, Fernandao 
YEDEKLER: Fabiano, Ozan, Diego, Uygar, Alper, Yasir, Melih
TEKNİK DİREKTÖR: Vitor Pereira

AMED SPORTİF FAALİYETLER: Levent, Abdullah, Sercan, Kamil, Ercan, Mansur, Ercüment, Mehmet, Yusuf, İbrahim, Şehmus
YEDEKLER: Serkan, Şevket, Başaran, Abdullah, Caner, Özgür, Önder
TEKNİK DİREKTÖR: Sertaç Küçükbayrak

 

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