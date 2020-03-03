Ziraat Türkiye Kupası'nda erken final; Trabzonspor, Fenerbahçe'yi ağırlıyor

'Erken final' olarak tanımlanan yarı final eşleşmesinde Trabzonspor ile Fenerbahçe kupaya bir adım daha yaklaşabilmek için kozlarını önce Şenol Güneş Stadı'nda paylaşacak. 20.30'da başlayacak mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.



Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Karadeniz temsilcisi, Türkiye Kupası'nda da mutlu sona ulaşmak istiyor. Son 5 haftada yaşadığı puan kayıplarıyla lig yarışında rakiplerinin gerisinde kalan Fenerbahçe de kupaya sarıldı.

İki takımda da çok eksik var

Trabzonspor'da da Fenerbahçe'de de kupa derbisi öncesi eksikler göze çarpıyor. Ev sahibi konumundaki bordo-mavililerde Hosseini ve Ahmet Canbaz yok. Obi Mikel de hafta sonu kırmızı kart gördüğü için bu karşılaşmada forma giyemeyecek.



Pereira'nın ise yedekte başlaması bekleniyor. Kanarya'da ise yokluğu aranan kanat oyuncusu Garry Rodrigues bu önemli randevuya da yetişemiyor. Ayrıca kaptan Emre Belözoğlu da sakatlığını atlatamadı.

Ersun Yanal'ın son maçı

Sarı-Lacivertli kulüp daha önce Ersun Yanal ile yolların ayrıldığını ve Yanal'ın son olarak Trabzonspor maçında takımın başında olacağı duyurulmuştu.

ilk 11'ler

Trabzonspor: Erce, Kamil Ahmet, Da Costa, Campi, Novak, Abdülkadir Parmak, Sosa, Ndiaye, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth.

Fenerbahçe: Altay, Isla, Jailson, Falette, Deniz, Luiz Gustavo, Ozan, Tolga Ciğerci, Mehmet Ekici, Max Kruse, Vedat Muriç.

Trabzonspor ile Fenerbahçe kupada 12 maçta birbirlerine rakip oldular. Bordo-mavililerin 6-4'lük üstünlüğü bulunuyor.

TIKLAYIN - Trabzonspor-Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak?