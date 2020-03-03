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Spor

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki karşılaşma saat 20.30'da naklen yayınlanacak

03 Mart 2020 10:29

Trabzonspor Fenerbahçe Türkiye Kupası maçı için karşı karşıya geliyor. Ligde büyük çekişmeye sahne olan iki ekibin mücadelesi bu kez kupaya taşınıyor.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası’nda Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde 3 Mart Salı günü 20:30’da oynanacak Trabzonspor Fenerbahçe yarı final ilk maçı ATV canlı yayını ile ekranlara gelecek.

Öte yandan Fenerbahçe'de ikinci Ersun Yanal dönemi Trabzonspor maçıyla kapanacak. Görevinden istifa eden deneyimli teknik adam, Trabzonspor mücadelesiyle sarı lacivertli takımdaki son maçına çıkacak.

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