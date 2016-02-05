Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final 1. maçlarının programı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final 1. maçlarının programı şöyle:



9 Şubat Salı

13.00 Amed Sportif Faaliyetler - Fenerbahçe

(Seyrantepe Diski Spor Tes.) (Seyircisiz)

10 Şubat Çarşamba

18.45 Akhisar Belediyespor - Galatasaray

(Manisa 19 Mayıs)

21.15 Beşiktaş - Torku Konyaspor

(Atatürk Olimpiyat)

11 Şubat Perşembe

20.45 Medipol Başakşehir - Çaykur Rizespor

(Başakşehir Fatih Terim)