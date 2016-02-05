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Spor

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final 1. maçlarının programı açıklandı

İlk maç Amedspor'la Fenerbahçe arasında oynanacak

05 Şubat 2016 00:26

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final 1. maçlarının programı açıklandı. 

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final 1. maçlarının programı şöyle:

9 Şubat Salı
13.00 Amed Sportif Faaliyetler - Fenerbahçe 
(Seyrantepe Diski Spor Tes.) (Seyircisiz)

10 Şubat Çarşamba
18.45 Akhisar Belediyespor - Galatasaray
(Manisa 19 Mayıs)
21.15 Beşiktaş - Torku Konyaspor 
(Atatürk Olimpiyat)

11 Şubat Perşembe
20.45 Medipol Başakşehir - Çaykur Rizespor
(Başakşehir Fatih Terim)

 

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