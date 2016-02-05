Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final 1. maçlarının programı açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final 1. maçlarının programı şöyle:
9 Şubat Salı
13.00 Amed Sportif Faaliyetler - Fenerbahçe
(Seyrantepe Diski Spor Tes.) (Seyircisiz)
10 Şubat Çarşamba
18.45 Akhisar Belediyespor - Galatasaray
(Manisa 19 Mayıs)
21.15 Beşiktaş - Torku Konyaspor
(Atatürk Olimpiyat)
11 Şubat Perşembe
20.45 Medipol Başakşehir - Çaykur Rizespor
(Başakşehir Fatih Terim)