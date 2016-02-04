T24 LogoT24 Logo
Gündem

Amedsporlu Deniz Naki'ye 12 maç ceza!

Naki, "ayrımcılık ve ideolojik propaganda yaptığı" gerekçeleriyle tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilmişti

04 Şubat 2016 22:43

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Amed Sportif Faaliyetler sporcusu Deniz Naki'ye 12 maç ceza verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Amed Sportif Faaliyetler oyuncusu Deniz Naki'nin, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Bursaspor maçında "ideolojik propaganda" yaptığı iddiasıyla ve sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunduğu ileri sürülerek, PFDK tarafından 12 resmi maçtan men ve 19 bin 500 lira para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Umut Ozan Darıcı: Rabia ideolojik propaganda değil miydi?

Deniz Naki, TFF Hukuk Müşavirliği tarafından, Facebook hesabından paylaştığı beyanları suretiyle, "sportmenliğe aykırı açıklamaları" ile "ayrımcılık ve ideolojik propaganda yaptığı" gerekçeleriyle tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilmişti.

 

Naki ne demişti?


Deniz Naki, 31 Ocak tarihinde oynanan Bursaspor maçının ardından kişisel Facebook hesabından, “Bu galibiyeti topraklarımızda 50 günden fazladır süren zulümde hayatlarını kaybedenlere ve yaralılarımıza adıyoruz, armağan ediyoruz” demesinden ötürü ‘sportmenliğe aykırı açıklama‘ ve ‘ayrımcılık ve ideolojik propaganda yapmak‘ gerekçesiyle PFDK’ya sevk edilmişti.

 

ETİKETLER

deniz nakiaçıklamabursasporamedsporözgürlüktffmaçceza

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24