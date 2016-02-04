Amedsporlu Deniz Naki'ye 12 maç ceza!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Amed Sportif Faaliyetler sporcusu Deniz Naki'ye 12 maç ceza verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Amed Sportif Faaliyetler oyuncusu Deniz Naki'nin, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Bursaspor maçında "ideolojik propaganda" yaptığı iddiasıyla ve sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunduğu ileri sürülerek, PFDK tarafından 12 resmi maçtan men ve 19 bin 500 lira para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

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Deniz Naki, TFF Hukuk Müşavirliği tarafından, Facebook hesabından paylaştığı beyanları suretiyle, "sportmenliğe aykırı açıklamaları" ile "ayrımcılık ve ideolojik propaganda yaptığı" gerekçeleriyle tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilmişti.

Naki ne demişti?



Deniz Naki, 31 Ocak tarihinde oynanan Bursaspor maçının ardından kişisel Facebook hesabından, “Bu galibiyeti topraklarımızda 50 günden fazladır süren zulümde hayatlarını kaybedenlere ve yaralılarımıza adıyoruz, armağan ediyoruz” demesinden ötürü ‘sportmenliğe aykırı açıklama‘ ve ‘ayrımcılık ve ideolojik propaganda yapmak‘ gerekçesiyle PFDK’ya sevk edilmişti.