Amedspor-Fenerbahçe maçının oynanacağı yer ve saat belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Amedspor ile Fenerbahçe arasında Diyarbakır'da oynanması gereken karşılaşmanın yeri ve nasıl oynanacağı belli oldu.

Diyarbakır İl Spor Güvenlik Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası'nda Amedspor ileFenerbahçe arasındaki karşılaşmanın Diyarbakır'da ve seyircisiz oynanmasına karar verdi.

Diyarbakır İl Spor Güvenlik Kurulu, bugün Vali Yardımcısı Mehmet Demir başkanlığında bir toplantı yaptı. Toplantıya, Futbol Federasyonu Bölge Müdürü Serkan Bayhan, Futbol İl Temsilcisi İhsan Kızıl, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Diyarbakır Şube Başkanı Remzi Dayan, Diyarbekirspor Basın Sözcüsü Saffet Azbay, Amedspor Kulüp Müdürü Osman Fidan ve Amedspor yöneticisi Remzi Dindar katıldı.

"Gündüz oynanacak"

Toplantıda Amedspor ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşmanın Diyarbakır'da ve seyircisiz gündüz oynanması kararı alındı.

Fenerbahçe taraftarlarının da alınmayacağı karşılaşma Amedspor'un Seyrantepe Spor Kompleksi sahasında oynanacak. Karşılaşmanın tarih ve saatini ise Türkiye Futbol Federasyonu belirleyecek.

Diyarbakır'daki Amedspor-Fenerbahçe maçı 9-10-11 Şubat tarihlerinden birinde oynanacak. Rövanş ise 1-2-3 Mart tarihlerinden birinde.

Amedspor, Ziraat Türkiye

Kupası'ndaki Bursaspor karşılaşmasında çıkan olaylar nedeniyle 1 maç seyircisiz oynama cezası almıştı. Olaylar kupa maçında yaşandığı için, talimat gereği ceza aynı organizasyonda uygulanıyor.