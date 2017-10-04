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Yaşam
Deutsche Welle

Zimbabve'de iç çamaşırı haberine gözaltı

Zimbabve Devlet Başkanı Robert Mugabe'nin eşinin, destekçilerine giyilmiş gecelik ve iç çamaşırlarını bağışladığını yazan gazeteci gözaltına alındı.

04 Ekim 2017 00:27

Zimbabve'de News Day adlı gazetenin muhabiri Kenneth Nyangani, Zimbabve Devlet Başkanı Robert Mugabe'nin eşi Grace Mugabe'yle ilgili yazdığı haber nedeniyle gözaltına alındı. Haberde Grace Mugabe'nin eşinin partisine üye olanlara yapılan giysi yardımları içerisinde Grace Mugabe'ye ait kullanılmış gecelik ve iç çamaşırlarının da bulunduğunu bilgisi yer alıyordu.

Gazeteci Nyangani'nin avukatlığını üstlenen Simbabve İnsan Hakları için Avukatlar Örgütü ZLHR'den yapılan açıklamada, Nyangani'nin iftira suçu işlediği iddiasıyla gözaltına alındığı belirtildi.

News Day gazetesi pazartesi günü iktidardaki Zanu PF partisi milletvekillerinden Esau Mupfumi'nin öncülük ettiği bir bağış kampanyası hakkında haber yapmıştı. Haberde Mupfuni'nin, partililere kullanılmış kıyafatler dağıttığı ve dağıtım esnasında insanlara, bu kıyafetlerin şahsen Devlet Başkanı Mugaba'nin eşine ait olduğunu söylediği yer almıştı.

Haberde Mumpfumi'nin dağıtım sırasında "Sizin için iç çamaşırlarım da var, sizinkilerin pek iyi durumda olmadığı söylendi bana. Bu yüzden gelin ve payınıza düşeni alın" sözlerine sarf ettiği bilgisine yer verildi.

Af örgütünden çağrı

Uluslararası Af Örgütü gazeteci Kenneth Nyangani'nin söz konusu haber nedeniyle gözaltına alınmasını, ülkedeki gazetecilere gözdağı vermek için yapılan planlı bir eylem olarak nitelendirdi ve Nyangani'nin derhal serbest bırakılmasını istedi.

Yurtdışına yaptığı alışveriş turlarıyla da tanınan 52 yaşındaki Grace Mugabe, 93 yaşındaki eşi Robert Mugabe'nin siyasi mirasını devralmak ve ülkenin başına geçmek istiyor.

Mugabe bu yılın ağustos ayında Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde oğullarının kaldığı otel odasında karşılaştığı bir mankeni darp ettiği iddasıyla da gündeme gelmişti.

Afrika'nın güneyinde yer alan Zimbabve 37 yıldır Robert Mugabe tarafından yönetiliyor. Zimbabve'deki mevcut ekonomik kriz nedeniyle nüfusun çoğu ikinci el kıyafetleri tercih etmek zorunda kalıyor.

Aralarında iç çamaşırların da bulunduğu ikinici el kıyafetlerin büyük bölümü Zimbabve'ye batı ülkelerinden gidiyor ve Mozambik üzerinden ulaştırılıyor.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/afp, MK/ÖA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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