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Yaşam
Deutsche Welle

Zika virüsü Rusya'ya da sıçradı

Almanya'da Zika virüsü bulaşan kişilerin sayısı 20'ye yükseldi. Rusya'da da ilk Zika vakası teşhis edildi.

15 Şubat 2016 16:49


Almanya'da sivrisinek sokmasından insana bulaşan Zika virüsünün teşhis edildiği kişilerin sayısı 20'ye yükseldi.

Hamburg'daki Bernhard-Nocht Tropikal Hastalıklar Enstitüsü'nden yapılan açıklamada, Zika virüsü taşıyanların tümünün virüse Latin Amerika'da yakalandığı ve aralarında hamilelerin bulunmadığı belirtildi. Enstitüde görevli uzman hekim Dennis Tappe hasta sayısının artmasının beklendiğini söyledi.

Zika virüsü ilk kez bundan 70 yıl önce Uganda'nın Zika Ormanı'nda tespit edilmişti. Virüs son aylarda Güney Amerika ülkelerinde hızla yayılmaya başladı. Brezilya'daki Zika vakalarının 500 bin ile 1,5 milyon arasında değiştiği tahmin ediliyor.

Belirtileri çoğu zaman hissedilmediğinden kesin rakam bilinmiyor. Virüsün hamilelerde sakat doğumlara sebebiyet verdiği ve mikrosefalili doğan bebeklerin kafatası ve beyin deformasyonuna uğradıkları ifade ediliyor.

Rusya'da da ilk kez bir Zika hastalığı teşhis edildi. Rusya Tüketiciyi Koruma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kadın hastanın virüsü Dominik Cumhuriyeti'nde kaptığı ve sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi. Hastanın yüksek ateş ve egzamadan şikayetçi olduğu ve yapılan tahlilde kanında Zika virüsü bulunduğu açıklandı.

Dünya Sağlık Örgütü de ülkelerin Zika virüsüne karşı önlem alması için küresel acil sağlık alarmı vermişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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