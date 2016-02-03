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Yaşam
Deutsche Welle

Zika virüsü cinsel yolla da bulaşıyor

Zika virüsünde bir ilk yaşandı. ABD'nin Dallas kentinde ilk kez bir kişiye cinsel yolla Zika virüsü bulaştığı belirlendi. Güney Amerika Birliği MERCOSUR üyeleri konuyu görüşmek üzere acil olarak toplanıyor.

03 Şubat 2016 11:31


ABD'nin Dallas kenti sağlık kurumu yetkilileri, Zika virüsünün görüldüğü ülkelerden gelen ve hasta olan biriyle ilişkiye giren kişide virüse rastlandığını duyurdu. Hastanın cinsiyeti ve diğer ayrıntılar hakkında açıklama yapılmadı.

ABD'de iki vaka daha inceleniyor

Bu arada ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) cinsel yollardan bulaştığı saptanan iki vakanın daha incelendiğini açıkladı. Afrika gezisinden dönen bir ABD'li araştırmacının karısına virüsü bulaştırdığı ihtimali üzerinde duruluyor. Bir başka vakada ise Zika virüsü bir erkeğin yalnızca spermlerinde belirlendi.

Güney Amerikalı bakanlar acil toplanıyor

Uruguay Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Güney Amerika Ortak Pazarı'na (MERCOSUR) üye ülkelerin sağlık bakanlarının konuyu görüşmek üzere bugün acil olarak toplanma kararı aldıkları bildirildi.

Zika virüsü bir hastalığı daha tetiklediği ortaya çıktı

Öte yandan Zika virüsünün sinir sistemini etkileyen Guillain-Barré sendromuna yol açtığı ortaya çıktı. Yaklaşık 20 bin Zika virüsü vakasının görüldüğü Kolombiya'da Guillain-Barré sendromu hasta sayısında adeta patlama görüldüğü bildirildi. Kolombiya Sağlık Bakanı Alejandro Gaviria, bin Zika virüsü vakasından ortalama 2,3'ünde Guillain-Barré sendromunun görüldüğünü açıkladı.

Küresel sağlık alarmı verildi

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Ebola salgınından sonra ilk kez Zika virüsünden dolayı küresel sağlık alarmı verdi. Zika virüsüne karşı verilen mücadeleyi koordine amacıyla bir kriz merkezi kuruldu.

Zika virüsü, 2016 Yaz Olimpiyatları'na ev sahipliği yapacak Brezilya'da endişelere yol açtı. Brezilya hükümeti, Rio'da yapılacak Olimpiyat Oyunları'nın hamile kadınlar tarafından izlenmemesini önerdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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