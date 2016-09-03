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Yaşam
Deutsche Welle

Zika ile mücadele arıların hayatına mal oldu

ABD’nin Güney Carolina eyaletinde Zika virüsüne karşı yapılan ilaçlama yanlışlıkla milyonlarca bal arısının telef olmasına yol açtı

03 Eylül 2016 20:13


Güney Carolina eyaletindeki Dorchester’da Zika virüsüne karşı yürütülen mücadelede, uçakla yapılan toplu ilaçlama sonucu milyonlarca bal arısının yanlışlıkla öldüğü bildirildi.

Yerel televizyon kanalına açıklama yapan bölgedeki birçok arıcı arılarını kaybetmekten yakındı.

Sadece Summerville bölgesindeki Flowertown arı çiftliğindeki 46 kovanda bulunan 2,5 milyon arının öldüğü ifade edildi.

İlçe yöneticisi Jason Ward tarafından yapılan açıklamada arıların ölüm nedeninin havadan yapılan sprey ilaçlama olduğu belirtildi.

Dorchester bölgesinde 28 Ağustos’ta dört Zika vakasının tespit edilmesinin ardından yetkililer havadan ilaçlama talimatı vermişti.

İlaçlamada kullanılan Naled tartışmalı bir pestisit. İnsan ve çevre sağlığı konusundaki risk endişelerine rağmen 1959’den beri ABD’de sivrisinek ile mücadelede kullanılıyor. Naled, AB’de 2012’den beri yasak. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) sadece doğru ve ekonomik kullanım öneriyor.

Asya’da Zika paniği

Asya ülkelerinden Singapur’da Zika virüsü yayılmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı ve Ulusal Çevre Ajansı (NEA) yaptığı ortak açıklamada 26 kişiye daha ülke içinde Zika virüsü bulaştığını doğruladı. Böylece toplam sayı 215’e ulaşmış oldu. Malezya sağlık bakanlığı da ilk defa bir kişiye ülke içinde Zika virüsü bulaştığının tespit edildiğini açıkladı.

Sivrisineklerden bulaşan Zika virüsü geçen yıl Brezilya’da ortaya çıktı ve Güne Amerika’ya yayıldı. Özellikle hamileler için büyük bir risk oluşturan Zika, yeni doğan bebeklerde görülen Mikrosefali (küçük kafa) hastalığına yol açabiliyor.

Virüs, kas, eklem, baş ağrısı ve ateş gibi belirtiler veriyor. Kan yoluyla bulaşan virüsün cinsel yolla da bulaştığı tahmin ediliyor.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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