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Zihinsel engellilerin oy kullandığı seçim iptal edildi

Niğde'nin Bağlama Beldesi'nde CHP'nin 1 oy fakla kazandığı belediye başkanlığı seçiminde, zihinsel engelli 3 kişinin oy kullandığı saptanınca seçim iptal edildi

07 Nisan 2014 13:30

Niğde'nin merkeze bağlı Bağlama Beldesi'nde CHP'li Muammer Afşar'ın 2 oy farkla kazandığı belediye başkanlığı seçimine MHP'li rakibi Murat Karakuzu ve MHP İlçe Başkanlığı'nın yaptığı itiraz sonucu zihinsel engelli 3 kişinin oy kullandığı saptanınca seçim iptal edildi. Niğde İl Seçim Kurulu, seçimin 1 Haziran'da yenilenmesine karar verdi.

Adnan Çelebi'nin Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, Bağlama Belde Belediye Başkanlığı seçiminde CHP'li aday Muammer Afşar 570 oy, MHP'li aday Murat Karakuzu 568 oy, AK Parti'li aday Ahmet Erdoğan 323 oy aldı. Seçimi 2 oyla kaybeden Murat Karakuzu, geçersiz oyların yeniden sayılması için Merkez İlçe Seçim Kurulu'na itiraz etti. MHP Merkez İlçe Başkanlığı da beldedeki seçimde zihinsel engelli 3 kişinin oy kullandığını öne sürerek itirazda bulundu.

MHP Merkez İlçe Başkanı İmdat Yağmur, yapılan itiraz sonucunda seçimin iptal edildiğini belirterek şunları söyledi:

"Seçimlerde kısıtlı kişilerin oy kullanmaması gerekirken, biz bazı sandıklarda bu kişilerin oy kullandığını tespit ettik ve belgeleriyle birlikte İl Seçim Kurulu'na itiraz ettik. Bunun dışında oyların tekrar sayılması için de itirazımız oldu. İtirazlarımız üzerine İl Seçim Kurulu, yapmış olduğu incelemede zihinsel engelli 3 kişinin oy kullandığını tespit etmiş. Bu 3 kişinin oylarının kullandığı kesin ama oyu kendilerinin mi yoksa başkalarının mı kullandığı net değil. Bu 3 oyun seçim sonucunu etkileyeceğinden dolayı İl Seçim Kurulu seçimin iptaline ve 1 Haziran 2014'te tekrarlanmasına karar vermiştir."

 

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