Ağrı'da seçimi yırtık oy torbası iptal ettirdi

Ağrı'da 30 Mart günü yapılan, ancak art arda yapılan itirazların büyük tartışmalara yol açtığı belediye başkanlığı seçimi, bir hafta sonra 'yırtık torba' yüzünden iptal edildi.

BDP adayı Sırrı Sakık'ın 10 oy farkla kazandığı açıklanan, AKP'nin itiraz ettiği sandıklarda sayımlar yapıldı. Geçen cuma günü ise İl Seçim Kurulu 196 sandığın tümünün sayılmasına karar verdi. Ağrı Adalet Sarayı'ndaki Ağır Ceza Mahkemesi salonunda aynı gün başlayan sayım devam ederken, alınan tüm güvenlik önlemlerine karşın kentte giderek tırmanan gerginlik Doğubayazıt İlçesi'ne de sıçradı ve olaylar çıktı.

Yırtık oy torbası

Yeniden sayım kararının ardından 24 sandıktaki oylar sayıldı ve geriye 172 sandık kaldı. Sayılanlardan 1066, 1068, 1125, 1145, 1195 nolu sandıklarda tespit edilen hatalara ilişkin tutanaklar tutuldu ve 1125 nolu sandığın oy torbasının yırtık olduğu ortaya çıktı.

BDP'li Sırrı Sakık, sayımları izlerken ortaya çıkan 'yırtık oy torbasının' fotoğrafını çekerek dün saat 19.00'da Facebook'ta paylaştı; "Ağrı'da son durum: 22 sandık sayıldı. AKP bir sandıkta bağımsızlara verilen 4 oyu kendine yazdığı için sayım durduruldu, tutanak tutuldu" diye yazdı.

Baro Başkanı: Yırtığa el girebilir

Ağrı Baro Başkanı Ali Artuk, sayım işlemini 20 gözlemci avukatla izlediklerini, seçimlerin iptalini gerektiren unsurlardan birinin 'yırtık torba' olduğuna dikkati çekti.



Baro Başkanı Ali Artuk, "1125 nolu sandığa ait torbada 11x 7 santim ebatlarında bir yırtık olduğu belirlendi. Yırtık, rahatlıkla elinizi sokup çıkarabileceğimiz büyüklükteydi. Islak imzalı tutanaklarda bağımsız adayın 4 oyu vardı. Oylar yeniden sayıldığında bu oylar ortadan kayboldu. Adeta buhar olup uçtu. Bu sandıkta AK Parti'nin 4 oyu fazla çıktı. BDP'nin 4 oyu da geçersiz sayıldı. Gerekli tutanak tutuldu. İptal nedenlerinden biri de yırtık torba oldu" diye konuştu.

Seçim kurulunun iptal kararı

Ağrı Merkez İlçe Seçim Kurulu'nun 6 Nisan günü saat 02.08'de tuttuğu ve İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Mehmet Selim Karakuzu'nun imzaladığı tutanakta 00.36'ya kadar 24 sandığın sayım işleminin tamamlandığı belirtildi. Başkan Karakuzu ve diğer üyelerin imza altına aldığı tutanakta şu görüşlere yer verildi:

"Geriye 172 oy sandığına ilişkin oy pusulalarının sayım işi kaldı. Ancak, bu ana kadar yapılan sayımlarda 1066, 1068, 1125, 1145, 1195 nolu sandıklarda tespit edilen hatalara ilişkin tutanaklar tutulmuş ve yırtık olan 1125 nolu oy torbasına ilişkin fotoğraflar da çekilmiştir. Bu itibarla 2972 sayılı kanunun 25'iunci maddesine göre, seçimin iptaline karar verme yetkisi, Ağrı İl Seçim kuruluna ait olduğu anlaşıldığından Barış ve Demokrasi Partisi Ağrı Merkez ilçe başkanının seçimin iptaline ilişkin dilekçesinin bu konuda bir karar verilmek üzere derhal Ağrı İl Seçim Kurulu'na gönderilmesine, ekine tutanak ve fotoğrafların eklenmesine karar verildi."

Sakık, BDP'lileri yatıştırdı

Ağrı merkezde yapılan seçimin iptal kararı üzerine BDP'nin Dörtyol kavşağındaki seçim bürosu önünde yaklaşık 4 bin partili toplandı. İl Emniyet Müdürü Bayram Çoşkun da seçim bürosu önüne gelip parti yöneticileriyle görüştü. Parti yöneticileri, BDP'nin seçim otobüsünün gelmesini ve buradan halka konuşma yapılmasını istedi. Vali Mehmet Tekinarslan ile telefonla görüşen Müdür Coşkun, seçim otobüsünün gelmesine izin verdi. Polis ekipleri de çevrede önlem aldı. Gelen seçim otobüsünün üzerine Sırrı Sakık, çevre illerin BDP'li milletvekilleri ile belediye başkanları çıktı.

Kalablığa konuşan Sırrı Sakık, "Bir damla kan, belediye başkanlığından ve 550 milletvekilinden daha önemlidir. Peki ya hırsızlar ne yaptı? Ağrı'yı Filistin gibi duvarlarla çevirdiler. Giriş- çıkışlar için kontrol noktası kurdular. İstanbul, Ankara, Erzurum'dan TOMA, polis getirdiler. AKP'li, BDP'li, Kürt, Azeri, Acem gözetmeksizin düşman bellediler. Unutma Ağrı" diye konuştu.

Sakık, zaman zaman taşkınlık yapan partilileri engelledi, herkesi sakin olmaya davet etti. Toplanan kalabalık 'Öl de ölelim', 'Ağrı AKP'ye mezar olacak', ' PKK halktır, halk burada' sloganları attı, Abdullah Öcalan'ın posteri açtı.

Konuşmaların tamamlanmasıyla seçim otobüsü gitti ve toplanan vatandaşlar olaysız dağıldı.

CHP'li Adnan Keskin: Ağrı'da 3-4 gün sıkıyönetim uygulandı

Öte yandan incelemelerde bulunmak üzere Ağrı'ya gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Adnan Keskin, partililerle birlikte Adalet Sarayı'na giderek yetkililerden bilgi almak istedi. Ancak Keskin, Adliye'de yetkili kimseyi bulamadı. Adliye'den ayrılan Adnan Keskin, BDP seçim bürosu önünde toplananlar tarafından sevgi gösterisi ile karşılandı. Ağrı'ya geliş nediyle ilgili bir açıklama yapan Adnan Keskin, şunları söyledi:

"30 Mart'ta yapılan yerel seçimler sürecinde Türkiye'nin değişik yerleşim alanlarında toplumu rahatsız eden demokrasinin hukuk açısından sıkıntı yaşanmasına neden olan olumsuzluklar ortaya çıkmıştır. Ağrı'da yaşanan olumsuzluk, maalesef siyasal iktidarın baskıcı yaklaşımı nedeniyle Ağrı'da değişik parti mensuplarına ait yurttaşlarımızın karşı karşıya gelmesine, bir yandan da insanların sıcak çatışmaya sürüklenmesine neden olacak boyuta ulaşmıştır. Adeta Ağrı'da 3-4 gündür sıkıyönetim uygulaması yapılmış, Esnaf kepenk kapatmak zorunda kalmıştır. Yaşanan olumsuzluklar yerel seçimlere Türkiye çapında gölge düşürmüştür. Ulusal irade sağlıklı bir şekilde ortaya çıkmamış, siyasal iktidarın uyguladığı baskı ve yanlış uygulamalar nedeniyle Türkiye'nin her yerleşim alanında seçimler tartışmalı hale gelmiştir." (dha)

