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Yaşam

Zihinsel engelli mahkumun idamı son anda durduruldu

18 yaşındaki kız arkadaşını 11 kurşunla öldürmekten ömür boyu hapis cezasına çarptırılan mahkum, 1990 yılında hapishanede bir mahkumu öldürünce cezası idama dönüşmüştü

21 Şubat 2013 10:18

ABD’nin Georgia Eyaletindeki Federal Temyiz Mahkemesi, zihinsel engelli bir mahkumun idamını infazına dakikalar kala durdurdu. Waren Lee Hill adlı mahkumun avukatlarının başvurusu üzerine Hill hakkında verilen idam cezasının ertelenmesine karar verdi.

ABD'de zihinsel engellilerin idam edilmesi, Anayasa Mahkemesi'nin aldığı karar doğrultusunda 2002’den beri yasak olduğu için Hill hakkındaki tartışmalı idam cezası daha önce de birkaç kez ertelenmişti.

Ancak Georgia'daki ceza mahkemesi, Hill'in zihinsel engelli olduğu konusunda kuşkular bulunduğunu gerekçe göstermiş ve idam kararı almıştı.

Avukatlar ise daha önce müvekkillerinin "zihinsel engelli olmadığı“ yönünde rapor veren doktorların daha sonra fikir değiştirdiğine dikkat çekiyor. Hill'in zeka seviyesinin 70'in altında olduğu ve 12 yaşındaki bir çocuğun zekasına sahip olduğuna dair raporları bulunuyor.

 

21 yıldır idamını bekliyor


21 yıl önce ölüm cezasına çarptırılan 52 yaşındaki Hill, Jackson Eyalet Hapishanesi’nde zehirli iğneyle idam edilecekti. 18 yaşındaki kız arkadaşını 11 kurşunla öldürmekten ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Warren Lee Hill, 1990 yılında hapishanede bir mahkumu öldürünce cezası idama dönüşmüştü.


(Deutsche Welle Türkçe)

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