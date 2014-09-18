Zihinsel engelli kızına yıllarca tecavüz etti, doğan bebekleri bahçeye gömdü!

Antalya'da ismi gizli tutulan bir komşunun polise ihbarıyla ortaya çıkan olayda, babasının zihinsel engelli kızına üç yıldır tecavüz ettiği ortaya çıktı. Evde doğum yaptırılan kızın doğan bebeklerinin evin bahçesine gömüldüğü iddia edildi.

Antalya'da inşaatlarda boyacılık yapan 46 yaşındaki E.E.'nin, zihinsel engelli 20 yaşındaki kızı A.E.'ye 3 yıldır tecavüz etti.

Olay, Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan Habibler mahallesi 5642 sokakta meydana geldi. İddiaya göre; inşaatlarda boyacılık yapan 4 çocuk babası Ekrem E., zihinsel engelli kızı A.'ya 3 yıldır tecavüz ediyordu. Bu tecavüzlerden doğan bebeklerin de evin bahçesine gömüldüğü iddia edildi. Olay, ismi gizli tutulan komşusunun polise ihbarıyla ortaya çıktı.

Eve baskın yapan polis, baba E.E. ve eşi C.E.'yi gözaltına aldı. Çiftin çocukları 20 yaşındaki H., 13 yaşındaki A. ve 10 yaşındaki A. da ifadesine başvurulmak üzere Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.

Ailenin 22 yıldır oturdukları bir bölümü kapalı gecekondunun etrafı polis tarafından olay yeri şeridiyle kapatıldı.

Evde kazı çalışması başladı

Antalya'da inşaatlarda boyacılık yapan E.E.'nin, zihinsel engelli kızı A.E.'ye 3 yıldır tecavüz ettiği ve doğan bebeklerinin evin bahçesine gömüldüğü iddiası üzerine polis kazı çalışması başlattı.

Saat 16.00 sıralarında Habibler mahallesi, 5642 sokaktaki tek katlı eve gelen Olay Yeri İnceleme ve Cinayet Büro Amirliği polisleri, Kepez Belediyesi'ne ait 4 kişiden oluşan ekiple çalışma yaptı. Siyah camlı bir minibüste evin önüne getirilen şüpheli baba E.E.'nin telefonla belirttiği 4 ayrı noktada kazı yapan ekipler, koyu renkli bir poşete rastladı. İçinin dolu olduğu anlaşılan poşet polis tarafından delil torbasına konularak incelemeye alındı. Anne C.E. ve kızı A.E.'nin Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgusu sürerken, evin bahçesindeki kazı çalışmalarının devam edeceği belirtildi.