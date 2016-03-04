Zigetvar'daki Kanuni Sultan Süleyman Camisi'nin minaresi uzatılacak mı?

Kanuni Sultan Süleyman'ın 1566 yılında hayatını kaybettiği Zigetvar'daki kalede yer alan caminin minaresinin uzatılıp uzatılmayacağı tartışılıyor. Zigetvar Kalesi'ndeki Kanuni Sultan Süleyman Camisi'yle ilgili tartışmadason noktayı Macar Kültür Müsteşarı "Cami, kültür mirası ve koruma altında. Ama minare, uzatılmayacak" diyerek koydu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 6-7 Eylül’de yapacağı Macaristan ziyareti öncesi, Osmanlı döneminde yapılan Zigetvar Kalesi içindeki caminin minaresiyle ilgili tartışma, mini bir kriz halini aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gezi programı dahilinde ziyaret etmesi beklenen Zigetvar Kalesi içindeki Kanuni Sultan Süleyman Camisi minaresinin ‘aslına uygun olarak uzatılıp uzatılmayacağı’ basında haber olup bu binanın ibadete açılıp açılmayacağı da dahil tartışma yaratınca, sonunda bir panel düzenlendi.

‘Türkiye baskı yapmadı’

Başkent Budapeşte’de önceki gün yapılan “Zigetvar’da minare yapılsın mı” panelinde Macaristan’ın eski Ankara Büyükelçisi Janos Hovari, Zigetvar’da yeni minare yapımının hiç gündeme gelmediğini, eski minarenin yenilenmesinin uzmanların vereceği karara bağlı olduğunu belirtti. Hovari, “Andras Sarayı’nda inşa edilen Osmanlı camisinin ibadete açılması konusunda da Türk hükümeti baskı yapmadı” dedi.

Başbakanlık Kültür Müsteşarı L. Simon Laszlo da hükümet olarak Zigetvar Kalesi’nde ibadethane yapımına izin vermeyeceğini daha önce de açık şekilde ifade ettiğini belirterek şunları söyledi:

“Zigetvar’da ne yapılıp yapılmayacağına biz karar veririz. 450 yıllık bu cami kültür mirasıdır ve koruma altındadır. Caminin içi restore edilecek fakat eski minarenin uzatılması söz konusu değil. Zigetvar Kalesi’nin restore dilmesi hükümet programında vardır. Ancak kalede İslamiyet’le ilgili bir yapıya müsaade etmiyoruz ve etmeyeceğiz. Yeni minare ve eski minarenin aslına uygun şekilde yeniden yapımına müsaade etmiyoruz. Bu konuyla ilgili Türkiye’nin Macaristan Büyükelçisi ile de görüştüm. Bu görüşmelere yazıya da döküldü. Bu görüşmelerde de hükümetin Zigetvar Kalesi’nde dinsel hiçbir şeyin yapımına müsaade etmeyeceğini kendilerine söyledim. Her şey bu kadar açık.”

Macar basınına haber olmuştu

Ocak ayında Macaristan basınında çıkan haberlerde, Türkiye’nin Zigetvar Kalesi’ndeki caminin minaresini restore etmek istediği, Büyükelçi Şakir Fakılı’nın restorasyon planlarını şehir konseyine verdiğini yazdı. 1566 yılındaki Zigetvar Kuşatması’nın 450 yıl dönümü kapsamında anma etkinlikleri düzenlenecek. Zigetvar şehrinin, 7 Eylül’de de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Macar ve Hırvat liderlerin de katılacağı uluslararası bir zirveye ev sahipliği yapması bekleniyor. Hungary Today’de çıkan haberde restorasyonun, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı zirveye göre planlandığı yazıldı.