"Kanuni Sultan Süleyman'ın Macaristan'daki mezarı bulundu"

Türkiye'nin Macaristan Büyekelçisi Şakir Fakılı ve Macar bilim insanlarının katılımıyla düzenlenen basın toplantısında, Zigetvar yakınlarında Kanuni Sultan Süleyman'ın kayıp mezarının bulunduğu açıklandı.

Bilindiği gibi 1566’da Zigetvar kuşatmasında hayatını kaybeden Osmanlı padişahının iç organları orada defnedilmiş, naaşı ise İstanbul’a nakledilmişti.

Washington Post'taki habere göre, daha sonra türbe haline gelen, ancak aradan geçen yıllar içinde izi kaybolan Zigetvar’daki mezarın tam olarak nerede bulunduğu için yıllar önce bir araştırma komitesi oluşturulmuştu.

Mezar Üzüm Tepesi'nde

Macar ve Türk bilim insanlarından oluşan araştırma komitesinin havadan ve karadan yaptığı ölçümler sonucunda mezarın Zigetvar Üzüm tepesinde bulunduğu çarşamba günü Budapeşte’de yapılan basın toplantısında Profesör Norbert Pap tarafından açıklandı.

Macar bilim insanı, tepede sadece türbenin değil, türbe etrafında oluşan küçük Osmanlı kasabasının izlerine de rastlandığını duyurdu.