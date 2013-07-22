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Yaşam

Zift 69 yıl sonra damladı

Dublin Üniversitesi'nde 1944 yılında hazırlanan deney düzeneğinde yerçekimine karşı ne kadar dayanacağı merak edilen zift, 69 yıl sonra büyük olan kısmından koparak deney şisesine düştü

22 Temmuz 2013 11:03

Dünyanın en uzun deneylerinden biri, 69 yıl sonra sonuçlandı. İrlanda’da 1944 yılında başlayan ve bir parça ziftin ikiye bölünerek deney şişesine düşmesini gözlemlenmesini amaçlayan deney, 11 Temmuz’da sona erdi. Araştırmacılar, deneyin sonlandığı anı videoya almayı başardı.

Dublin Üniversitesi'nde 1944 yılında hazırlanan deney düzeneğinde yerçekimine karşı ne kadar dayanacağı merak edilen zift, 69 yıl sonra büyük olan kısmından koparak deney şisesine düştü. Bilim tarihini en uzun deneyleri arasında yer alan gözlem, benzer deneyler arasında ilk kez videoya kaydedilen çalışma oldu.

Avustralya’nın Queensland Üniversitesi, aynı deneyi 1930 yılında başlatmış ama deneyin sonucu videoya kaydedilememişti.

Zift deneyinin sonlandığı anı web kamerasında yakalamayı başaran Dublin Üniversitesi'nden Shane Bergin, “Dünyanın hiçbir yerinde kimse benzer bir olayı görmemişti... Dünyanın en eski, tuhaf ve merak uyandırıcı deneylerinden biri” ifadesini kullandı.

Guinness'e girmeyi başardı


Newscientist sitesinin haberine göre, akıllı telefonların ekranlarını korumak için geliştirilen Gorilla Glass camlarında da kullanılan ve akışkanlığı son derece düşük olan zift, oda sıcaklığında bir çekiç ile vurulduğunda bozuluyor.

Fizikçi Thomas Parnell, Queensland deneyini bu gerçeği sınamak için başlatmıştı.

Parnell, 1927 yılında bir parça zifti ısıtarak huni biçimindeki kapalı bir cama yerleştirdi. 3 yıl sonra, camın kapağını açarak ziftin ne zaman düşeceğini beklemeye başladı. 1930’dan bu yana, zift parçasından her 10 yılda bir damla düşüyor. Dokuzuncu damlanın, bu yıl içinde düşmesi bekleniyor. Parnell’in deneyi, 2005 yılında Guinness Rekorlar kitabına girmeyi başarmıştı.

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