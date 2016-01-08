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Spor

Zidane: Ben burada olduğum sürece Cristiano Ronaldo Real Madrid'den ayrılmayacak

"Cristiano Ronaldo, transferi konuşulacak bir oyuncu değil. O takımın ruhu"

08 Ocak 2016 21:12

Real Madrid'in yeni teknik direktörü Zinedine Zidane, Cumartesi günü oynayacakları Deportivo maçı öncesi bir basın toplantısı düzenleyerek gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Zidane, "Cristiano Ronaldo, transferi konuşulacak bir oyuncu değil. O takımın ruhu. Ben burada olduğum sürece o da burada kalacak" dedi.

Eurosport'taki habere göre, kış transfer döneminin takımı için sakin geçeceğini söyleyen Zidane, "Bu transfer döneminde kimsenin takımdan ayrılmasını istemiyorum. Elimde bulunan oyuncu kadrosundan memnunum" diyerek yeni bir transfer için istekli olmadığını gösterdi.

İsmi özellikle Paris Saint-Germain'le anılan Cristiano Ronaldo hakkında da net konuşan Fransız teknik adam, "Cristiano Ronaldo, transferi konuşulacak bir oyuncu değil. O takımın ruhu. Ben burada olduğum sürece o da burada kalacak" ifadelerini kullandı.

Toplantı sırasında geçtiğimiz gün milli takımdan eski teknik direktörü Raymond Domenech'in kendisi hakkında "Her şeyi yapabilecek yetenekte ama sorunsuz bir yıldız değil" sözlerinin hatırlatılması üzerine Zidane, "O beni iyi tanır ve kendisi hakkında ne düşündüğümü bilir" demekle yetindi.

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