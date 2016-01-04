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Spor

Rafa Benitez'in gönderen Real Madrid, Zinedine Zidane'a emanet

Benitez, Real Madrid'in başında çıktığı 18 La Liga maçında 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet almıştı

Zinedine Zidane & Rafa Benitez

04 Ocak 2016 20:30

Real Madrid'in son olarak Valencia ile 2-2 berabere kalmasının ardından Başkan Florentino Perez, teknik direktör Rafael Benitez ile yolları ayırırken, İspanyol hocanın yerine Zinedine Zidane'ı göreve getirdi.

Real Madrid takımının son dönemlerde aldığı kötü sonuçlar nedeniyle Başkan Florentino Perez, yönetim kurulunu acil toplantıya çağrıldı. Yapılan toplantı sonucu  sezon başı takımın başına getirilen İspanyol teknik adam ile yollar ayrılırken, takım Real Madrid Castilla teknik direktörü Fransız  Zinedine Zidane'a emanet edildi.

Benitez, Real Madrid'in başında çıktığı 18 La Liga maçında 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet almıştı. 

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